أعلنت شركة إيني الإيطالية، عن اكتشافات نفط وغاز جديدة في امتيازات مليحة في الصحراء الغربية بمصر، تضيف ما يقرب من 8,500 برميل/ يوم من المكافئ النفطي، وفق بيان الشركة عبر موقعها الرسمي يوم الأربعاء.

وقالت الشركة إنه تم بالفعل ربط هذه الاكتشافات الجديدة بالإنتاج، بما يتماشى مع استراتيجية الاستكشاف التي تقودها البنية التحتية مما يسمح بتعظيم فرص الاستكشاف القريبة من البنى التحتية الموجودة، مشيرة إلى أن أنشطة الاستكشاف الأخرى في الامتياز جارية مع مؤشرات واعدة.

وأوضحت الشركة – التي تعمل في مصر منذ 1954 - أنها تجدد التزامها في الصحراء الغربية من خلال الاستحواذ الأخير على كتلتين للتنقيب مع التخطيط في عام 2022 لمسح زلزالي ثلاثي الأبعاد جديد عالي الدقة في امتياز مليحة، يهدف أيضا إلى التحقيق في إمكانات الغاز في المنطقة.

كما وقعت إيني مع شركة إيجاس الحكومية، يوم الأربعاء، اتفاقية إطارية تسمح بتعظيم إنتاج الغاز وصادرات الغاز الطبيعي المسال والترويج لتصدير الغاز المصري إلى أوروبا وخاصة إيطاليا، في سياق الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.

ووفق بيان من الشركة، اتفق الطرفان على تثمين احتياطيات الغاز المصري من خلال زيادة أنشطة الغاز التي يتم تشغيلها بشكل مشترك وتحديد الفرص لتعظيم إنتاج الغاز على المدى القصير.

وستوفر هذه الاتفاقية، جنبا إلى جنب مع الاتفاقية الموقعة لإعادة تشغيل مصنع تسييل دمياط العام الماضي، شحنات الغاز الطبيعي المسال بأحجام إجمالية تصل إلى 3 مليار متر مكعب في عام 2022 لمحفظة إيني للغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى أوروبا وإيطاليا، بحسب الشركة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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