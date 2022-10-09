توقع البنك الدولي أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5.5% هذا العام -وهو أسرع معدل منذ عام 2016- على أن يعقبه انخفاض في النمو في عام 2023 إلى 3.5%، بحسب ما جاء في أحدث تقارير البنك عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر الأسبوع الماضي.

وأشار التقرير إلى أن البلدان المصدرة للنفط في المنطقة تستفيد هذا العام من ارتفاع أسعار النفط والغاز، بينما تواجه البلدان المستوردة للنفط ظروف معاكسة، نتيجة لارتفاع فواتير الواردات، خاصة الغذاء والطاقة، وتقلص السيولة المتاح للإنفاق في ماليتها العامة، في ظل تزايد الإنفاق على الدعم لتخفيف معاناة مواطنيها.

يأتي هذا فيما، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الأسبوع الماضي، إن الصندوق سيخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2023 لما تحت الـ 2.9% التي توقعها سابقا في يوليو، وذلك في توقعاته الجديدة في تقريره المقرر نشره الأسبوع الجاري.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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