ارتفعت الأصول الاحتياطية لدى السعودية إلى تريليون و750 مليار ريال سعودي (466 مليار دولار) بنهاية يونيو الماضي بزيادة 42 مليار ريال (11 مليار دولار) عن مستويات بداية العام الحالي.

ومنذ بدء السيطرة على كورونا وعودة فتح الأسواق انتعشت أسعار النفط، ثم جاءت الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا لترفعها فوق 100 دولار للبرميل.

والنفط هو المورد الأهم للعملات الأجنبية في المملكة، حيث تجاوزت صادراته 280 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الحالي.

(إعداد: أماني رضوان، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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