قررت أوكرانيا حظر جميع الواردات من روسيا، التي كانت واحدة من شركائها التجاريين الرئيسيين قبل الحرب بواردات سنوية تقدر بحوالي ستة مليارات دولار، لكن بعد بداية الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي أصبح تبادل السلع والخدمات معدوم.

وطالبت أوكرانيا الدول الأخرى بأن تحذو حذوها وتفرض عقوبات اقتصادية أشد صرامة على موسكو، بحسب تقرير لرويترز الأحد.

وقالت وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدنكو عبر فيسبوك: "ميزانية العدو لن تتلقى هذه الأموال مما سيقلل من قدرتها على تمويل الحرب".

(إعداد: مريم عبد الغني، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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