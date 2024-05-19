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تعرضت طائرة كان يستقلها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم الأحد، لحادث بسبب مشكلات أثناء الهبوط في محافظة آذربايجان الشرقية شمال غرب إيران، بحسب وكالات أنباء محلية ودولية.

ولم تتضح على الفور حالة الرئيس الإيراني (63 عام) الذي كان في طريقه عائدا من أذربيجان.

وبحسب وكالة إرنا الإيرانية للأنباء، فقد وصلت فرق البحث والإنقاذ بعد حوالي ساعة من إعلان الحادث إلى المكان المعلن وبدأت عمليات البحث.

وذكرت الوكالة أنه تم إرسال 16 فريق إنقاذ وطائرة مسیرة إلى المنطقة، لكنها أضافت أن عملية البحث ستستغرق وقت بسبب عدم القدرة على عبور المنطقة وظروفها الجبلية والغابات، فضلا عن الظروف الجوية السيئة.

وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، بحسب الوكالة، إن الظروف الجوية السيئة هي ما اضطر مروحية الرئيس الإيراني إلى الهبوط على نحو صعب.

ونقلت الوكالة في وقت سابق عن مصادر محلية قولها إن المروحية التي تعرضت للحادثة كانت تقل رئيس الجمهورية إضافة إلى وزير الخارجية حسین أميرعبداللهيان ومسؤولين آخرين.

وكان رئيسي في أذربيجان في وقت مبكر من يوم الأحد لافتتاح سد مع رئيس أذربيجان.

والمروحية التي سقطت هي واحدة من ثلاثة كانت تقل الرئيس الإيراني والوفد المرافق له.

ورئيسي، وهو قاض من المحافظين ومن الموالين للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، يتولى رئاسة إيران منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية في عام 2021.

ونظام الحكم في إيران مزدوج إذ أنه جمهوري وديني، حيث يتولى الرئيس قيادة الحكومة ويرجع إلى الزعيم الأعلى صاحب السلطة العليا في البلاد.

وبحسب وكالة رويترز، فقد بث التلفزيون الرسمي الإيراني أدعية من أجل سلامة الرئيس رئيسي بعد الحادث.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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