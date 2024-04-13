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بدأت إيران مساء يوم السبت هجوم على إسرائيل باستخدام طائرات مسيرة أُطلقت من الأراضي الإيرانية، وصلت إلى الأراضي الإسرائيلية في وقت مبكر من يوم الأحد، وذلك بعد ترقب دولي لرد إيراني على هجوم قُتل فيه ضباط إيرانيون بدمشق.

وأدت الأنباء عن الهجوم إلى حالة تأهب في منطقة الشرق الأوسط، إذ أعلنت دول إغلاق مجالاتها الجوية أمام حركة الطيران وتم تعليق رحلات جوية، فيما وضعت بلدان أخرى دفاعاتها في حالة استعداد.

تفاصيل الهجوم

قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء السبت عبر منصة إكس (تويتر سابقا): "أطلقت إيران طائرات مسيرة من أراضيها ومن أراضي وكلائها نحو أراضي دولة إسرائيل. نحن نراقب التهديد في المجال الجوي".

وأضاف أفيخاي أدرعي وهو المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أن الطائرات تحتاج إلى عدة ساعات لبلوغ الأراضي الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو ينفذان الخطط المرتبة للتعامل معها.

وتابع أدرعي أنه في إطار الاستعدادات أصبحت خدمات الـ GPS غير متاحة في عدة مواقع في أنحاء البلاد، حيث تم التشويش بشكل مؤقت.

وقال البيت الأبيض، في بيان مساء السبت، إن إيران بدأت هجوم على إسرائيل. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق السبت عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ صوب أهداف محددة في إسرائيل، بحسب ما نقلته وسائل إعلام دولية عن إعلام رسمي إيراني.

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماع لحكومة الحرب في مقر الجيش في أعقاب الإعلان عن بدء الهجوم الإيراني، بحسب وكالة رويترز.

وأعلنت هيئة المطارات الإسرائيلية غلق المجال الجوي لإسرائيل أمام الطائرات القادمة أو المغادرة.

وبعد منتصف ليل السبت ومع ترقب وصول الطائرات المسيرة الإيرانية، طالب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أدرعي سكان شمال هضبة الجولان ومنطقة نفاطيم في النقب ومدينتي ديمونا وإيلات بالبقاء قرب مكان آمن يسهل الوصول إليه سريعا.

ودوت صفارات الإنذار في القدس وعدة بلدات في جنوب إسرائيل في الساعات الأولى من يوم الأحد، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وبعدها سُمع دوي انفجارات فوق مدن كبرى في جنوب وشمال إسرائيل مع اعتراض القبة الحديدية للطائرات المسيرة، وقال الجيش إن صواريخ باليستية أُطلقت على إسرائيل، بحسب وسائل إعلام محلية.

ونشرت صفحة إسرائيل بالعربية الرسمية، عبر منصة إكس، مقطع فيديو أظهر اعتراض عشرات الأجسام في سماء إسرائيل.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسعفين قولهم إنهم يعالجون إصابة لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات في جنوب إسرائيل أصيب من جراء الهجوم الإيراني.

ونقلت رويترز عن القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية أن طائرات حربية أمريكية وبريطانية أسقطت بعض الطائرات المسيرة الإيرانية المتجهة إلى إسرائيل فوق منطقة الحدود بين العراق وسوريا.

لماذا تهاجم إيران؟

كانت إيران توعدت بالرد على هجوم استهدف مطلع أبريل الجاري مجمع سفارتها في العاصمة السورية دمشق وأدى إلى مقتل قائد عسكري كبير وستة آخرين من كبار الضباط.

وفي حين لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم، تتهم طهران تل أبيب بالوقوف خلفه. وإيران هي عدو إسرائيل بمنطقة الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق السبت، احتجزت قوات إيرانية سفينة في مضيق هرمز مملوكة لشركة تتبع رجل أعمال إسرائيلي.

ودفعت تلك التطورات الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى قطع رحلته في العطلة الأسبوعية والعودة مبكرا إلى واشنطن يوم السبت لمناقشة الأحداث في الشرق الأوسط مع فريق الأمن القومي.

وقال البيت الأبيض، في بيان إعلان بدء هجوم إيران، إن بايدن سيجتمع لاحقا مع فريق الأمن القومي بشأن الوضع، وإن الرئيس الأمريكي أوضح أن دعم الولايات المتحدة لأمن إسرائيل قوي، وإنها ستقف إلى جانبها ضد هذه التهديدات من إيران.

تداعيات الهجوم

أعلن كل من الأردن والعراق ولبنان، مساء السبت، إغلاق مجالاتهم الجوية مؤقتا أمام الرحلات القادمة والمغاردة في ظل التطورات الجارية بالمنطقة.

وقالت مصادر أمنية وعسكرية مصرية، لزاوية عربي، إن القيادة العامة للقوات المسلحة شكلت فريق عسكري لمتابعة تطورات ما يحدث لاتخاذ ما يلزم من قرارات تتعلق بالمجال الجوي المصري.



وأضافت المصادر أن سلاح الدفاع الجوي المصري وضع في حالة تأهب.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر عسكرية قولها إن سوريا تضع أنظمة الدفاع الجوي روسية الصنع حول العاصمة والقواعد الرئيسية في حالة تأهب قصوى.

وقررت شركة مصر للطيران، الناقل الجوي الوطني في مصر، تعليق رحلاتها الجوية من وإلى مختلف المطارات في كل من الأردن والعراق ولبنان مع إعلان تلك البلدان إغلاق مجالاتها الجوية بسبب الأحداث الجارية في المنطقة، وفق بيان للشركة.

وأعلنت الخطوط الجوية الكويتية، عبر منصة إكس السبت، تحويل مسار جميع الرحلات القادمة و المغادرة بعيدا عن مناطق التوتر على أن يتم جدولة الرحلات وفقا لخط سيرها الجديد "نظرا للحالة الأمنية التي تمر بها المنطقة".

ردود فعل

أدان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في بيان السبت، الهجوم "المتهور" الإيراني ضد إسرائيل، وقال إن طهران أظهرت مرة أخرى أنها على استعداد لبث الفوضى حولها.

وأعربت مصر عن قلقها البالغ إزاء الإعلان عن إطلاق مسيرات هجومية إيرانية ضد إسرائيل وطالبت بضبط النفس، وقالت إنها تعمل مع الأطراف المعنية لمحاولة وقف التصعيد، لتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حالة من عدم الاستقرار، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية السبت.

واعتبرت مصر أن "التصعيد الخطير" الذي تشهده الساحة الإيرانية/الإسرائيلية حاليا، ما هو إلا نتاج مباشر لمخاطر توسيع رقعة الصراع فى المنطقة على إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتشن إسرائيل منذ أكتوبر الماضي عملية عسكرية موسعة على قطاع غزة ردا على هجوم مباغت لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي أسفر عن مقتل 1200 شخص. فيما قُتل أكثر من 33.6 ألف من جراء حرب إسرائيل على غزة.

(إعداد: أحمد حسن ومريم عبدالغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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