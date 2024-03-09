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إفريقيا

السودان

السودان: قوات الدعم السريع ترحب بهدنة مقترحة في رمضان

السودان: قوات الدعم السريع ترحب بهدنة مقترحة في رمضان
السودان: قوات الدعم السريع ترحب بهدنة مقترحة في رمضان
إفريقيا

النيجر ومالي وبوركينا فاسو تنسحب من "إيكواس"… ماذا حدث؟

النيجر ومالي وبوركينا فاسو تنسحب من \"إيكواس\"… ماذا حدث؟
النيجر ومالي وبوركينا فاسو تنسحب من \"إيكواس\"… ماذا حدث؟
الصومال

بنبرة محذرة… مصر تجدد رفضها لاتفاق إثيوبي يتعلق بالصومال- فماذا حدث؟

بنبرة محذرة… مصر تجدد رفضها لاتفاق إثيوبي يتعلق بالصومال- فماذا حدث؟
بنبرة محذرة… مصر تجدد رفضها لاتفاق إثيوبي يتعلق بالصومال- فماذا حدث؟
مصر

مُحدث: مصر تعلن فشل آخر جولة مفاوضات بشأن سد النهضة بإثيوبيا

مُحدث: مصر تعلن فشل آخر جولة مفاوضات بشأن سد النهضة بإثيوبيا
مُحدث: مصر تعلن فشل آخر جولة مفاوضات بشأن سد النهضة بإثيوبيا
تغير المناخ

تحليل- تمويل إفريقيا المناخي: أزمة سياسية أم اقتصادية وهل حلها كوب 28؟

تحليل- تمويل إفريقيا المناخي: أزمة سياسية أم اقتصادية وهل حلها كوب 28؟
تحليل- تمويل إفريقيا المناخي: أزمة سياسية أم اقتصادية وهل حلها كوب 28؟
السودان

مفاوضات جدة: الجيش السوداني والدعم السريع يتفقان على خطوات لتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية

مفاوضات جدة: الجيش السوداني والدعم السريع يتفقان على خطوات لتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية
مفاوضات جدة: الجيش السوداني والدعم السريع يتفقان على خطوات لتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية
السودان

السودان: البرهان ينهي تكليف 5 وزراء

السودان: البرهان ينهي تكليف 5 وزراء
السودان: البرهان ينهي تكليف 5 وزراء
السودان

ماذا يحدث في نيالا ثاني أكبر مدن السودان؟

ماذا يحدث في نيالا ثاني أكبر مدن السودان؟
ماذا يحدث في نيالا ثاني أكبر مدن السودان؟
السودان

مُحدث- السودان: استئناف مفاوضات جدة بين الجيش وقوات الدعم السريع

مُحدث- السودان: استئناف مفاوضات جدة بين الجيش وقوات الدعم السريع
مُحدث- السودان: استئناف مفاوضات جدة بين الجيش وقوات الدعم السريع
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