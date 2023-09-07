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عمر الحسيني
عمر الحسيني
عمر الحسينيمهندس استشاري للبنية التحتية والحلول البيئية ومحاضر الهندسة البيئية بفرع جامعة كوفنتري البريطانية في مصر والجامعة الأمريكية بالقاهرة
آراء

تسعون يوم على كوب 28: سؤال - هل حلَّت مؤتمرات المناخ قضية الانبعاثات أم ساهمت في زيادتها؟

تسعون يوم على كوب 28: سؤال - هل حلَّت مؤتمرات المناخ قضية الانبعاثات أم ساهمت في زيادتها؟
تسعون يوم على كوب 28: سؤال - هل حلَّت مؤتمرات المناخ قضية الانبعاثات أم ساهمت في زيادتها؟
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