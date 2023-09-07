تسعون يوم على كوب 28: سؤال - هل حلَّت مؤتمرات المناخ قضية الانبعاثات أم ساهمت في زيادتها؟

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الشرق الأوسط
مصر
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الشام
شمال إفريقيا
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العالم
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
العالم
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
تعليم
الأسواق
أسهم
عملات
سلع
الدخل الثابت
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عمر الحسيني
مهندس استشاري للبنية التحتية والحلول البيئية ومحاضر الهندسة البيئية بفرع جامعة كوفنتري البريطانية في مصر والجامعة الأمريكية بالقاهرة
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تسعون يوم على كوب 28: سؤال - هل حلَّت مؤتمرات المناخ قضية الانبعاثات أم ساهمت في زيادتها؟
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