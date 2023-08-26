أعلن نادي الأهلي السعودي عن ثامن صفقاته الكبرى لهذا الموسم بضم لاعب الوسط الإسباني جابري فيجا من صفوف فريق سلتا فيجو الإسباني.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي السعودي على منصة إكس ( تويتر سابقا) تغريدة أعلن فيها ضم فيجا مغردا "جوهرة اسبانيا سيقف ليردد النشيد. فيجا إلى الأهلي".

وكشف النادي الأهلي الذي يتخذ من مدينة جدة مقرا له أن عقد فيجا يمتد لثلاثة مواسم حتى 2026.

وبحسب التقارير، فإن الأهلي قام باستغلال بند الشرط الجزائي في عقد فيجا ليضم اللاعب مقابل 40 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي.

وتعد صفقة فيجا نقلة نوعية في الصفقات التي أبرمتها الأندية السعودية هذا الصيف، حيث يعتبر فيجا موهبة صاعدة في كرة القدم الإسبانية والأوروبية.

كما أن لاعب الوسط كان محط أنظار عدد من كبار أندية أوروبا ومن بينها ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي وليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزية ونابولي الإيطالي، قبل أن يقرر الموافقة على الانضمام للأهلي السعودي.

ويبلغ فيجا من العمر 21 عام، ويلعب لمنتخب شباب إسبانيا. وانضم للفريق الأول لسلتا فيجو الموسم قبل الماضي بعد أن تم تصعيده من شباب النادي.

وأصبح فيجا ثامن لاعب ينضم لصفوف الأهلي من الدوريات الأوروبية الكبرى هذا الصيف، بعد حارس المرمى السنغالي إدوارد ميندي من تشيلسي الإنجليزي، والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو بعد نهاية عقده مع ليفربول الإنجليزي، وقائد المنتخب الجزائري رياض محرز من صفوف مانشستر سيتي بطل إنجلترا وأوروبا الموسم الماضي، والمهاجم الفرنسي الان سانت ماكسيمان من نيوكاسل الإنجليزي، ولاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي من برشلونة الإسباني، والمدافع البرازيلي روجر إيبانيز من روما الإيطالي، والمدافع التركي مريح ديميرال من أتالانتا الإيطالي.

وتمنح لوائح الدوري السعودي كل نادي الحق في ضم ثمانية لاعبين أجانب لقائمته النهائية.

ويعد الأهلي أحد أربعة أندية سعودية يستحوذ صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) على 75% من أسهمه، بجانب أندية الاتحاد والهلال والنصر.

(إعداد: عادل كُريّم، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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