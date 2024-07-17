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توقع منجي الجلاصي، المدير العام للشركة الصناعية للأجهزة والآلات الكهربائية "سيام" التونسية والمسجلة في بورصة تونس، في مقابلة مع زاوية عربي، نمو صافي أرباح الشركة خلال العام الجاري بنحو 50% على أساس سنوي من 2 مليون دينار (نحو 641 ألف دولار) في 2023، كما توقع نمو المبيعات بـ 12%.
وتأسست شركة سيام، عام 1976 من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز الحكومية، وبدأت خصخصتها عام 1998، وطُرحت في السوق الرئيسية ببورصة تونس وتم التداول عليها في 1 يونيو 1999.
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(إعداد المقابلة: جيهان لغماري، تحرير الفيديو: شيماء حفظي وفرح هيبة، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
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