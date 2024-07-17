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الشام
شمال إفريقيا
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تصنيع، تجارة وتجزئة
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مقابلة - شركة سيام التون...
فيديو
تصنيع، تجارة وتجزئة
يوليو ١٧، ٢٠٢٤
مقابلة - شركة سيام التونسية تتوقع نمو صافي الأرباح بنحو 50% خلال العام الجاري
فيديو
فيديو - شركة سيام التونسية تتوقع نمو صافي الأرباح بنحو 50% خلال العام الجاري
مصر
أبوقير للأسمدة تنوي استثمار 6.7 مليون دولار في مشروعين للطاقة لتقليل الاعتماد على الحكومة - مصدر
مصر
مع تراجع 4 أسهم.. شركات أسمدة مصرية تنتظر تدفق الغاز الطبيعي لإعادة تشغيل مصانعها
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مصر
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مصر
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الجزائر
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