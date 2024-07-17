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تصنيع، تجارة وتجزئة
يوليو ١٧، ٢٠٢٤
مقابلة - شركة سيام التونسية تتوقع نمو صافي الأرباح بنحو 50% خلال العام الجاري
فيديو

فيديو - شركة سيام التونسية تتوقع نمو صافي الأرباح بنحو 50% خلال العام الجاري

فيديو - شركة سيام التونسية تتوقع نمو صافي الأرباح بنحو 50% خلال العام الجاري
فيديو - شركة سيام التونسية تتوقع نمو صافي الأرباح بنحو 50% خلال العام الجاري
مصر

أبوقير للأسمدة تنوي استثمار 6.7 مليون دولار في مشروعين للطاقة لتقليل الاعتماد على الحكومة - مصدر

أبوقير للأسمدة تنوي استثمار 6.7 مليون دولار في مشروعين للطاقة لتقليل الاعتماد على الحكومة - مصدر
أبوقير للأسمدة تنوي استثمار 6.7 مليون دولار في مشروعين للطاقة لتقليل الاعتماد على الحكومة - مصدر
مصر

مع تراجع 4 أسهم.. شركات أسمدة مصرية تنتظر تدفق الغاز الطبيعي لإعادة تشغيل مصانعها

مع تراجع 4 أسهم.. شركات أسمدة مصرية تنتظر تدفق الغاز الطبيعي لإعادة تشغيل مصانعها
مع تراجع 4 أسهم.. شركات أسمدة مصرية تنتظر تدفق الغاز الطبيعي لإعادة تشغيل مصانعها
مصر

بيتي للصناعات الغذائية تستهدف رفع مبيعاتها بنسبة قد تصل إلى 20% العام الجاري بدعم زيادة التصدير

بيتي للصناعات الغذائية تستهدف رفع مبيعاتها بنسبة قد تصل إلى 20% العام الجاري بدعم زيادة التصدير
بيتي للصناعات الغذائية تستهدف رفع مبيعاتها بنسبة قد تصل إلى 20% العام الجاري بدعم زيادة التصدير
مصر

خاص- مجموعة كليوباترا تتوسع في مصر عبر مصنع وفندق جديدين

خاص- مجموعة كليوباترا تتوسع في مصر عبر مصنع وفندق جديدين
خاص- مجموعة كليوباترا تتوسع في مصر عبر مصنع وفندق جديدين
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مُحدث- "السويدي إليكتريك" المصرية تدرس استثمار 5 مليار جنيه في مشروعاتها خلال 2024

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مُحدث- \"السويدي إليكتريك\" المصرية تدرس استثمار 5 مليار جنيه في مشروعاتها خلال 2024
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الجزائر توقع اتفاق مشروع مع بلدنا القطرية بـ 3.5 مليار دولار

الجزائر توقع اتفاق مشروع مع بلدنا القطرية بـ 3.5 مليار دولار
الجزائر توقع اتفاق مشروع مع بلدنا القطرية بـ 3.5 مليار دولار
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مصر تعتزم إنشاء منطقة حرة خاصة لصناعة اليخوت، ما القصة؟

مصر تعتزم إنشاء منطقة حرة خاصة لصناعة اليخوت، ما القصة؟
مصر تعتزم إنشاء منطقة حرة خاصة لصناعة اليخوت، ما القصة؟
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تقرير خاص: المثلث الذهبي في مصر بين الواقع، الفرص والتحديات

تقرير خاص: المثلث الذهبي في مصر بين الواقع، الفرص والتحديات
تقرير خاص: المثلث الذهبي في مصر بين الواقع، الفرص والتحديات