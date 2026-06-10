توقع أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة المصرية، في مقابلته مع زاوية عربي، تنفيذ الطرح العام الأولي للشركة التابعة "الوطنية لإدارة الموانئ" خلال سبتمبر أو أكتوبر المقبل، على أن يتبعها طرح شركتي دينا الصناعية وأسيك أوتوميشن "أسيك للتحكم الآلي" خلال العام المقبل 2027.

لدى القلعة خطط لطرح 4 شركات في البورصة، ولم يفصح هيكل عن الشركة الرابعة. أجريت المقابلة على هامش مؤتمر Portfolio Egypt 2026 الذي نظمته جريدة المال المحلية بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن كشريك المعرفة الحصري، الاثنين الماضي.

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(إعداد وتحرير: شيماء حفظي، مونتاج: فرح هيبة، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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