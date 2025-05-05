توقع فهد بن محمد العبيلان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بان القابضة السعودية "الحكير سابقا" المدرجة في تداول، الانتهاء من إجراءات زيادة رأس مال المجموعة عبر شراء أصول خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأشار الرئيس التنفيذي، في مقابلة مع زاوية عربي على هامش معرض سوق السفر العربي بدبي نهاية أبريل، إلى خطط المجموعة للتوسع في قطاع خدمات الإعاشة والتموين في السعودية.

وخدمات الإعاشة تعني توفير الأطعمة للعمال في الشركات أو المواقع وكذلك المناسبات والفعاليات، سواء من خلال مطابخ متحركة أو توصيل الوجبات، وهو قطاع متنامي في السعودية.

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(إعداد: صفية منير، تحرير الفيديو: شيماء حفظي، مونتاج: فرح هيبة، مراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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