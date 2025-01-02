قال عبدالله النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، في مقابلة مع زاوية عربي، إن السوق يدرس إطلاق عقود الخيارات ضمن خططه لتعميق سوق المشتقات الذي يوفر حاليا العقود المستقبلية للأسهم المفردة والعقود الآجلة للمؤشر.

جاءت المقابلة على هامش مؤتمر جمعية الشرق الأوسط لعلاقات المستثمرين (ميرا) بأبوظبي في ديسمبر الماضي.

وتوقع النعيمي، أن يشهد سوق أبوظبي خلال 2025 طروحات ومنتجات جديدة مشيرا إلى أن العام الماضي شهد إدراج 6 شركات مساهمة عامة من بين 26 منتج تم إدراجه بالسوق.

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(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، مونتاج: فرح هيبة، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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