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أسهم
يناير ٢، ٢٠٢٥
مقابلة مع الرئيس التنفيذي - سوق أبوظبي للأوراق المالية يدرس إطلاق عقود الخيارات
الجزائر

تغطية اكتتاب شركة "مستشير" الناشئة الجزائرية يتجاوز 119%

تغطية اكتتاب شركة \"مستشير\" الناشئة الجزائرية يتجاوز 119%
تغطية اكتتاب شركة \"مستشير\" الناشئة الجزائرية يتجاوز 119%
الإمارات

مجموعة مير الإماراتية تستهدف استثمار 400 مليون درهم في 2025 - الرئيس التنفيذي لزاوية عربي

مجموعة مير الإماراتية تستهدف استثمار 400 مليون درهم في 2025 - الرئيس التنفيذي لزاوية عربي
مجموعة مير الإماراتية تستهدف استثمار 400 مليون درهم في 2025 - الرئيس التنفيذي لزاوية عربي
أسهم

هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية المصرية تستهدف التوسع بالسعودية في 2025

هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية المصرية تستهدف التوسع بالسعودية في 2025
هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية المصرية تستهدف التوسع بالسعودية في 2025
البحرين

أحدث وافد للسوق.. نظرة على أداء سهم مجموعة مطاعم الأبراج البحرينية

أحدث وافد للسوق.. نظرة على أداء سهم مجموعة مطاعم الأبراج البحرينية
أحدث وافد للسوق.. نظرة على أداء سهم مجموعة مطاعم الأبراج البحرينية
فيديو

مقابلة فيديو مع الرئيس التنفيذي – بورصة عمان تسعى لتسهيل إصدار صكوك قابلة للتداول

مقابلة فيديو مع الرئيس التنفيذي – بورصة عمان تسعى لتسهيل إصدار صكوك قابلة للتداول
مقابلة فيديو مع الرئيس التنفيذي – بورصة عمان تسعى لتسهيل إصدار صكوك قابلة للتداول
الجزائر

خاص لزاوية عربي- مدير عام بورصة الجزائر يتوقع طرح بنك التنمية المحلية الحكومي للاكتتاب بداية 2025

خاص لزاوية عربي- مدير عام بورصة الجزائر يتوقع طرح بنك التنمية المحلية الحكومي للاكتتاب بداية 2025
خاص لزاوية عربي- مدير عام بورصة الجزائر يتوقع طرح بنك التنمية المحلية الحكومي للاكتتاب بداية 2025
سلطنة عُمان

سهم أوكيو للصناعات الأساسية العُمانية يهبط في أول يوم تداول ببورصة مسقط

سهم أوكيو للصناعات الأساسية العُمانية يهبط في أول يوم تداول ببورصة مسقط
سهم أوكيو للصناعات الأساسية العُمانية يهبط في أول يوم تداول ببورصة مسقط
سوريا

لقطة خاصة: لمحة عن سوق دمشق للأوراق المالية

لقطة خاصة: لمحة عن سوق دمشق للأوراق المالية
لقطة خاصة: لمحة عن سوق دمشق للأوراق المالية
الإمارات

سوق أبوظبي للأوراق المالية يدرس إطلاق عقود الخيارات - الرئيس التنفيذي

سوق أبوظبي للأوراق المالية يدرس إطلاق عقود الخيارات - الرئيس التنفيذي
سوق أبوظبي للأوراق المالية يدرس إطلاق عقود الخيارات - الرئيس التنفيذي