تستهدف بورصة لوساكا للأوراق المالية في زامبيا، إطلاق أول منتج في سوق المشتقات وهو صندوق متداول ETF قائم على الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفق نيكولاس كاباسو، الرئيس التنفيذي للبورصة، في مقابلة مع زاوية عربي.

جاءت المقابلة، على هامش المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية في تونس، وبمشاركة العديد من البورصات الإفريقية مايو 2025.

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(إعداد: ياسمين صالح، تحرير الفيديو: شيماء حفظي وأحمد علي، مونتاج: فرح هيبة، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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