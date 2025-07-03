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أسهم
يوليو ٣، ٢٠٢٥
مقابلة مع الرئيس التنفيذي: بورصة لوساكا تعتزم إطلاق أول منتج في سوق المشتقات بالربع الثالث
مصر

تغطية الاكتتاب الخاص لطرح أسهم بنيان للتنمية والتجارة ببورصة مصر 6.88 مرة

تغطية الاكتتاب الخاص لطرح أسهم بنيان للتنمية والتجارة ببورصة مصر 6.88 مرة
تغطية الاكتتاب الخاص لطرح أسهم بنيان للتنمية والتجارة ببورصة مصر 6.88 مرة
المغرب

تفاصيل زيادة رأس مال شركة الأشغال العامة للبناء المغربية عبر إصدار أسهم جديدة

تفاصيل زيادة رأس مال شركة الأشغال العامة للبناء المغربية عبر إصدار أسهم جديدة
تفاصيل زيادة رأس مال شركة الأشغال العامة للبناء المغربية عبر إصدار أسهم جديدة
تونس

بروفايل - نظرة سريعة على الشركة التونسية للسيارات بعد صفقة استحواذ

بروفايل - نظرة سريعة على الشركة التونسية للسيارات بعد صفقة استحواذ
بروفايل - نظرة سريعة على الشركة التونسية للسيارات بعد صفقة استحواذ
السعودية

بروفايل سريع - سابك السعودية تدرس طرح محتمل لأسهم شركتها التابعة "غاز" في تداول

بروفايل سريع - سابك السعودية تدرس طرح محتمل لأسهم شركتها التابعة \"غاز\" في تداول
بروفايل سريع - سابك السعودية تدرس طرح محتمل لأسهم شركتها التابعة \"غاز\" في تداول
مصر

بنيان للتنمية والتجارة المصرية تخطط للتوسع وتدرس الاستحواذ على أصول مقابل أسهم

بنيان للتنمية والتجارة المصرية تخطط للتوسع وتدرس الاستحواذ على أصول مقابل أسهم
بنيان للتنمية والتجارة المصرية تخطط للتوسع وتدرس الاستحواذ على أصول مقابل أسهم
الإمارات

شركة الهنا والتكامل الإماراتية تستهدف طرح أسهمها في بورصة أبوظبي

شركة الهنا والتكامل الإماراتية تستهدف طرح أسهمها في بورصة أبوظبي
شركة الهنا والتكامل الإماراتية تستهدف طرح أسهمها في بورصة أبوظبي
مصر

تفاصيل الطرح العام الأولي لأسهم بنيان للتنمية والتجارة المصرية ببورصة مصر

تفاصيل الطرح العام الأولي لأسهم بنيان للتنمية والتجارة المصرية ببورصة مصر
تفاصيل الطرح العام الأولي لأسهم بنيان للتنمية والتجارة المصرية ببورصة مصر
الإمارات

بنك الإمارات دبي الوطني يدرس الاستحواذ على حصة في بنك RBL المدرج في الهند - تقرير

بنك الإمارات دبي الوطني يدرس الاستحواذ على حصة في بنك RBL المدرج في الهند - تقرير
بنك الإمارات دبي الوطني يدرس الاستحواذ على حصة في بنك RBL المدرج في الهند - تقرير
الكويت

رئيس تنفيذي جديد للبنك الأهلي الكويتي في سطور

رئيس تنفيذي جديد للبنك الأهلي الكويتي في سطور
رئيس تنفيذي جديد للبنك الأهلي الكويتي في سطور