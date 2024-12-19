تعمل بورصة عمان مع جهات محلية لتسهيل إصدار صكوك قابلة للتداول، وفق مازن الوظائفي، الرئيس التنفيذي لبورصة عمان في مقابلة مع زاوية عربي على هامش مؤتمر جمعية الشرق الأوسط لعلاقات المستثمرين (ميرا) بأبوظبي في ديسمبر 2024.

وتوقع الوظائفي، أن تطلق البورصة نشاطي صانع السوق والبيع على المكشوف خلال العام الجديد.

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(إعداد : ياسمين صالح، تحرير الفيديو: شيماء حفظي وفرح هيبة، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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