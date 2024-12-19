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فيديو

أسهم
ديسمبر ١٩، ٢٠٢٤
مقابلة مع الرئيس التنفيذي – بورصة عمان تسعى لتسهيل إصدار صكوك قابلة للتداول
فيديو

مقابلة فيديو مع الرئيس التنفيذي – بورصة عمان تسعى لتسهيل إصدار صكوك قابلة للتداول

مقابلة فيديو مع الرئيس التنفيذي – بورصة عمان تسعى لتسهيل إصدار صكوك قابلة للتداول
مقابلة فيديو مع الرئيس التنفيذي – بورصة عمان تسعى لتسهيل إصدار صكوك قابلة للتداول
الجزائر

خاص لزاوية عربي- مدير عام بورصة الجزائر يتوقع طرح بنك التنمية المحلية الحكومي للاكتتاب بداية 2025

خاص لزاوية عربي- مدير عام بورصة الجزائر يتوقع طرح بنك التنمية المحلية الحكومي للاكتتاب بداية 2025
خاص لزاوية عربي- مدير عام بورصة الجزائر يتوقع طرح بنك التنمية المحلية الحكومي للاكتتاب بداية 2025
سلطنة عُمان

سهم أوكيو للصناعات الأساسية العُمانية يهبط في أول يوم تداول ببورصة مسقط

سهم أوكيو للصناعات الأساسية العُمانية يهبط في أول يوم تداول ببورصة مسقط
سهم أوكيو للصناعات الأساسية العُمانية يهبط في أول يوم تداول ببورصة مسقط
سوريا

لقطة خاصة: لمحة عن سوق دمشق للأوراق المالية

لقطة خاصة: لمحة عن سوق دمشق للأوراق المالية
لقطة خاصة: لمحة عن سوق دمشق للأوراق المالية
الإمارات

سوق أبوظبي للأوراق المالية يدرس إطلاق عقود الخيارات - الرئيس التنفيذي

سوق أبوظبي للأوراق المالية يدرس إطلاق عقود الخيارات - الرئيس التنفيذي
سوق أبوظبي للأوراق المالية يدرس إطلاق عقود الخيارات - الرئيس التنفيذي
أسهم

خاص- الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط يتوقع 3 طروحات عامة أولية في قطاعات غير نفطية خلال 2025

خاص- الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط يتوقع 3 طروحات عامة أولية في قطاعات غير نفطية خلال 2025
خاص- الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط يتوقع 3 طروحات عامة أولية في قطاعات غير نفطية خلال 2025
أسهم وسندات

خاص لزاوية عربي - تغطية الطرح العام الأولي لمجموعة مطاعم الأبراج البحرينية 260.6%

خاص لزاوية عربي - تغطية الطرح العام الأولي لمجموعة مطاعم الأبراج البحرينية 260.6%
خاص لزاوية عربي - تغطية الطرح العام الأولي لمجموعة مطاعم الأبراج البحرينية 260.6%
أسهم

تحليل + تشارت: الوهن يسيطر على أسواق الأسهم العربية في نوفمبر للشهر الثاني على التوالي وسط توقعات ببعض التحسن في ديسمبر

تحليل + تشارت: الوهن يسيطر على أسواق الأسهم العربية في نوفمبر للشهر الثاني على التوالي وسط توقعات ببعض التحسن في ديسمبر
تحليل + تشارت: الوهن يسيطر على أسواق الأسهم العربية في نوفمبر للشهر الثاني على التوالي وسط توقعات ببعض التحسن في ديسمبر
أسهم

مُحدث: تسعير السهم عند الحد الأقصى.. أوكيو للصناعات الأساسية العمانية تجمع نحو 488 مليون دولار

مُحدث: تسعير السهم عند الحد الأقصى.. أوكيو للصناعات الأساسية العمانية تجمع نحو 488 مليون دولار
مُحدث: تسعير السهم عند الحد الأقصى.. أوكيو للصناعات الأساسية العمانية تجمع نحو 488 مليون دولار