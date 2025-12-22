تحدث منير نخلة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إم إن تي - حالا المصرية العاملة في التمويل الاستهلاكي، عن تفاصيل صندوق الاستثمار العقاري الذي سيُطلق بالشراكة مع شركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، وخطة إصداره.

كما تحدث لزاوية عربي، عن خطط إم إن تي - حالا للتوسع في منتجات جديدة في أسواقها الحالية، دخول أسواق جديدة، وإصدارات سندات التوريق المرتقبة في 2026. تعمل الشركة حاليا في مصر، الإمارات، تركيا وباكستان.

لمشاهدة الفيديو على يوتيوب أضغط هنا، وعلى موقع زاوية أضغط هنا.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، مونتاج: فرح هيبة، مراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا