ابحث
البحث المتقدم
الأسواق
أسهم
عملات
سلع
الدخل الثابت
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
تعليم
فيديو وبودكاست
بودكاست
فيديو
البيانات الصحفية
بيانات الشركات
بيانات حكومية
أخبار المسؤولين
بحوث ودراسات
أحداث ومؤتمرات
مواقع التواصل الاجتماعي
الشرْقُ الأوسَط
MENA - ENGLISH
UAE - ENGLISH
KSA - ENGLISH
الشرْقُ الأوسَط
الإمارات
السعودية
الأسواق
أسهم
عملات
سلع
الدخل الثابت
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
تعليم
فيديو وبودكاست
بودكاست
فيديو
إنفوجرافك
البيانات الصحفية
اشترك في موجز زاوية
ابحث
البحث المتقدم
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
تعليم
الأسواق
أسهم
عملات
سلع
الدخل الثابت
فيديو وبودكاست
بودكاست
فيديو
البيانات الصحفية
بيانات الشركات
بيانات حكومية
أخبار المسؤولين
بحوث ودراسات
أحداث ومؤتمرات
مواقع التواصل الاجتماعي
الصفحة الرئيسية
>
الأعمال
>
تكنولوجيا مالية
>
مقابلة: إم إن تي - حالا ...
فيديو
تكنولوجيا مالية
ديسمبر ٢٢، ٢٠٢٥
مقابلة: إم إن تي - حالا المصرية تستهدف أول إصدار لصندوقها العقاري مع أزيموت في يناير
الإمارات
فرصة للتوسع واغتنام الطلب: محلل يفند صفقة استحواذ "إي آند" الإماراتية على شركة تركية للخدمات السحابية
الإمارات
مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات ترفع ملكيتها في "سواعد القابضة" إلى 100%
الإمارات
اندماج يؤسس لشركة جديدة للذكاء الصناعي والفضاء في الإمارات، ماذا نعرف عن "سبيس 42"؟
مصر
حوار مع الرئيس التنفيذي: "بساطة" للمدفوعات الإلكترونية المصرية تنوي التوسع إلى أسواق جديدة قد تتضمن السعودية بعد الأردن وعُمان
مصر
نقود القابضة المصرية تعتزم خفض محفظة تمويلاتها المستهدفة في 2024 بسبب رفع الفائدة
مصر
تغريم "فودافون مصر" 20.5 مليون جنيه بعد عطل مؤقت بخدمات الجيل الرابع
مواقع تواصل إجتماعي
مُحدث- تطبيقات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"ماسنجر " تعود إلى العمل بعد عطل مؤقت
مصر
"بي إنفستمنتس" تستثمر نحو 3 مليون دولار في شركة بساطة للمدفوعات
تكنولوجيا
مدير عام بلدية دبي: الذكاء الصناعي وفر 80% من تكلفة وجهد التخطيط الحضري في الإمارة