مواقع التواصل الاجتماعي
الصفحة الرئيسية>الأعمال>تكنولوجيا مالية>مقابلة: إم إن تي - حالا ...

فيديو

تكنولوجيا مالية
ديسمبر ٢٢، ٢٠٢٥
مقابلة: إم إن تي - حالا المصرية تستهدف أول إصدار لصندوقها العقاري مع أزيموت في يناير
الإمارات

فرصة للتوسع واغتنام الطلب: محلل يفند صفقة استحواذ "إي آند" الإماراتية على شركة تركية للخدمات السحابية

فرصة للتوسع واغتنام الطلب: محلل يفند صفقة استحواذ \"إي آند\" الإماراتية على شركة تركية للخدمات السحابية
فرصة للتوسع واغتنام الطلب: محلل يفند صفقة استحواذ \"إي آند\" الإماراتية على شركة تركية للخدمات السحابية
الإمارات

مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات ترفع ملكيتها في "سواعد القابضة" إلى 100%

مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات ترفع ملكيتها في \"سواعد القابضة\" إلى 100%
مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات ترفع ملكيتها في \"سواعد القابضة\" إلى 100%
الإمارات

اندماج يؤسس لشركة جديدة للذكاء الصناعي والفضاء في الإمارات، ماذا نعرف عن "سبيس 42"؟

اندماج يؤسس لشركة جديدة للذكاء الصناعي والفضاء في الإمارات، ماذا نعرف عن \"سبيس 42\"؟
اندماج يؤسس لشركة جديدة للذكاء الصناعي والفضاء في الإمارات، ماذا نعرف عن \"سبيس 42\"؟
مصر

حوار مع الرئيس التنفيذي: "بساطة" للمدفوعات الإلكترونية المصرية تنوي التوسع إلى أسواق جديدة قد تتضمن السعودية بعد الأردن وعُمان

حوار مع الرئيس التنفيذي: \"بساطة\" للمدفوعات الإلكترونية المصرية تنوي التوسع إلى أسواق جديدة قد تتضمن السعودية بعد الأردن وعُمان
حوار مع الرئيس التنفيذي: \"بساطة\" للمدفوعات الإلكترونية المصرية تنوي التوسع إلى أسواق جديدة قد تتضمن السعودية بعد الأردن وعُمان
مصر

نقود القابضة المصرية تعتزم خفض محفظة تمويلاتها المستهدفة في 2024 بسبب رفع الفائدة

نقود القابضة المصرية تعتزم خفض محفظة تمويلاتها المستهدفة في 2024 بسبب رفع الفائدة
نقود القابضة المصرية تعتزم خفض محفظة تمويلاتها المستهدفة في 2024 بسبب رفع الفائدة
مصر

تغريم "فودافون مصر" 20.5 مليون جنيه بعد عطل مؤقت بخدمات الجيل الرابع

تغريم \"فودافون مصر\" 20.5 مليون جنيه بعد عطل مؤقت بخدمات الجيل الرابع
تغريم \"فودافون مصر\" 20.5 مليون جنيه بعد عطل مؤقت بخدمات الجيل الرابع
مواقع تواصل إجتماعي

مُحدث- تطبيقات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"ماسنجر " تعود إلى العمل بعد عطل مؤقت

مُحدث- تطبيقات \"فيسبوك\" و\"إنستغرام\" و\"ماسنجر \" تعود إلى العمل بعد عطل مؤقت
مُحدث- تطبيقات \"فيسبوك\" و\"إنستغرام\" و\"ماسنجر \" تعود إلى العمل بعد عطل مؤقت
مصر

"بي إنفستمنتس" تستثمر نحو 3 مليون دولار في شركة بساطة للمدفوعات

\"بي إنفستمنتس\" تستثمر نحو 3 مليون دولار في شركة بساطة للمدفوعات
\"بي إنفستمنتس\" تستثمر نحو 3 مليون دولار في شركة بساطة للمدفوعات
تكنولوجيا

مدير عام بلدية دبي: الذكاء الصناعي وفر 80% من تكلفة وجهد التخطيط الحضري في الإمارة

مدير عام بلدية دبي: الذكاء الصناعي وفر 80% من تكلفة وجهد التخطيط الحضري في الإمارة
مدير عام بلدية دبي: الذكاء الصناعي وفر 80% من تكلفة وجهد التخطيط الحضري في الإمارة