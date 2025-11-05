ابحث
الصفحة الرئيسية
الأسواق
أسهم
مقابلة مع المدير التنفيذ...
نوفمبر ٥، ٢٠٢٥
مقابلة مع المدير التنفيذي- بورصة العراق تترقب إدراجات وتنوي إطلاق الرافعات المالية
الإمارات
اكتتاب الأفراد في طرح المسار الشامل المشغلة لمدارس في السعودية والإمارات يجمع 47.9 مليون دولار
المغرب
طرح أولى وخطط توسعية - بروفايل سريع عن الشركة العامة للأشغال بالمغرب
سلطنة عُمان
زاوية بودكاست: لقاء خاص مع الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط الذي يتوقع اكتتاب عام أولي جديد لشركة حكومية في الربع الأول من 2026
أسهم
زاوية بودكاست: لقاء خاص مع الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي عن سوق المشتقات ومؤشر جديد
أسهم
بروفايل سريع عن الرمز السعودية للعقارات بعد قرار عودتها للسوق
السعودية
بروفايل - شركة عبد العزيز بن أحمد التويجري للتجارة السعودية
الجزائر
في سطور: من هي أمال سلمون المديرة العامة لبورصة الجزائر الجديدة؟
الإمارات
بروفايل سريع عن شركة سامانا للتطوير العقاري الإماراتية
السعودية
بروفايل - شركة اتحاد جروننفلدر سعدي تعتزم طرح 30% من أسهمها في تداول