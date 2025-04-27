تعتزم مجموعة أكديطال الصحية المغربية والمدرجة في بورصة الدار البيضاء - والتي لديها نوايا لطرح مزدوج في بورصة السعودية قبل 2030 - الحصول على قروض من بنوك محلية لتمويل توسعاتها في السعودية والإمارات والتي تتضمن تأسيس 4 مستشفيات بتكلفة 400 مليون دولار، حسب الرئيس التنفيذي للمجموعة رشدي طالب.

لقراءة القصة المفصلة عن نية المجموعة الطرح المزدوج في بورصة السعودية قبل 2030 على موقع زاوية أضغط هنا.

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(إعداد: أميرة الوسلاتي، تحرير الفيديو: شيماء حفظي، مونتاج: فرح هيبة، مراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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