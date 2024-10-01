*تم إضافة فيديو المقابلة

توقع عبدالله النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، في مقابلة مع زاوية عربي، أن يستقبل السوق طرح أو طرحين خلال ما تبقى من العام الجاري.

وتحدث النعيمي، في مقابلة فيديو مع زاوية عربي، أجريت على هامش مؤتمر "بورتفوليو ايجيبت" الذي عُقد في القاهرة يوم الاثنين 30 سبتمبر. ولمشاهدة المقابلة على زاوية عربي اضغط هنا.

"فيه طرح موجود اليوم بدأ في سوق أبوظبي.. نتوقع بعد طرح أو طرحين لنهاية السنة،" وفق النعيمي.

ونهاية سبتمبر، أعلنت شركة ايه دي ان اتش للتموين نيتها لطرح عام أولي لـ 40% من رأس المال في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسط انتعاش للطروحات في الخليج تقوده السوق السعودية.

وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية قد استقبل في سبتمبر سهم شركة إن إم دي سي اينيرجي "NMDC اينيرجي" - والمعروفة سابقا بشركة الإنشاءات البترولية الوطنية- في قطاع الطاقة بعد أن طرحت نحو 23% من أسهمها للاكتتاب وسط طلب قوي من الأفراد والمكتتبين المحترفين.

وقال النعيمي، إن سوق أبوظبي للأوراق المالية لديه خطة لزيادة عمق سوق المشتقات خلال العام المقبل وإنه تم دراسة منتجات جديدة لطرحها وسيتم الإعلان عنها خلال 2025.

وعن إمكانية طرح منتجات جديدة في سوق المشتقات قال النعيمي "نعم في هذا السوق نعم، تم دراستها .. إن شاء الله نعلمكم فيها على السنة الجاية".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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