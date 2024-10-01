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دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
الأعمال
طاقة
عقارات
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اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
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مقابلة - الرئيس التنفيذي...
فيديو
أسهم
أكتوبر ١، ٢٠٢٤
مقابلة - الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: نتوقع طرح أو طرحين بنهاية 2024
السعودية
وافد جديد للسوق.. "المتحدة الدولية القابضة" السعودية تطرح 30% من أسهمها في تداول
أسهم
تحليل سريع + تشارتات: أسواق الأسهم العربية تدخل في مربع المراوحة في ظل حالة من الترقب والتريث
أسهم
أهم التفاصيل عن تغطية اكتتاب أوكيو للاستكشاف والإنتاج العُمانية في نقاط
أسهم
تغطية اكتتاب أوكيو للاستكشاف والإنتاج العُمانية 2.4 مرة
مصر
مُحدث: عرض الاستحواذ على "دومتي" المصرية يقفز بأسهم قطاع الصناعات الغذائية ببورصة مصر
أسواق
مُحدث- الاكتتاب في "ايه دي ان اتش للتموين" بسوق أبوظبي للأوراق المالية يجمع 864 مليون درهم
أسهم
الأسواق العربية في سبتمبر: أداء جيد لأسواق الأسهم للشهر الرابع على التوالي وسط توقعات بأداء ضعيف خلال أكتوبر
فيديو
فيديو - أمين عام اتحاد أسواق المال العربية: البورصات العربية تتحسن بعد الأزمات ولا يجب ربط النقاش عن سوق الكربون بانعقاد مؤتمر المناخ
أسهم
طرح مرتقب لشركة تنمية وإدارة القرى الذكية في البورصة المصرية