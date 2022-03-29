

تمكن منتخبا المغرب وتونس، يوم الثلاثاء، من التأهل لمونديال كأس العالم 2022 الذي تستضيفه قطر في تصفيات إفريقيا، فيما لم تتمكن مصر والجزائر من الوصول.



وخسر منتخب مصر أمام نظيره السنغالي بركلات الترجيح في مباراة الإياب التي جمعتهما في دكار، فيما أنهى منتخب الكاميرون مشوار الجزائر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بالجزائر.



وتأهل المنتخب المغربي بعد فوز سهل على الكونغو الديمقراطية 4-1، أما تونس فقدت تأهلت بمجموع مباراتي الذهاب والإياب مع مالي، بعد تعادل سلبي في مباراة الإياب بالعاصمة تونس يوم الثلاثاء.



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(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)