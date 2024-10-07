بدأ الاكتتاب في الطرح العام الأولي لأسهم شركة ايه دي ان اتش للتموين ADNH الإماراتية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، يوم الاثنين.

كانت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق، وهي شركة خدمات ضيافة مدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، أعلنت طرح 900 مليون سهم تمثل 40% من شركتها التابعة ايه دي ان اتش للتموين ADNH في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

سيجمع الطرح ما بين 819 و864 مليون درهم ( 223 - 235.3 مليون دولار) بعد أن تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 0.91 و 0.96 درهم للسهم الواحد على أن يتم تحديد السعر النهائي للطرح في 16 أكتوبر، وفق بيان للشركة الاثنين.

ومن المقرر انتهاء فترة اكتتاب الأفراد 14 أكتوبر، والمؤسسات 15 أكتوبر. وتم تخصيص 10% من أسهم الطرح لمساهمي شركة أبوظبي الوطنية للفنادق، لتكون لهم الأولوية وتمتد فترة الاكتتاب لهم مع اكتتاب الأفراد.

يتوقع إدراج السهم في 23 أكتوبر الجاري، وستتراوح القيمة السوقية لشركة ايه دي ان اتش للتموين وقت الإدراج بين 2.05 و2.16 مليار درهم.

تأسست شركة ايه دي ان اتش للتموين في 2001، وتعمل في تقديم خدمات الطعام وخدمات التنظيف والدعم في سوق الإمارات، كما تعمل في السعودية من خلال شركة مشتركة "كومباس العربية" تمتلك فيها 30%.

للمزيد: طرح جديد في سوق أبوظبي للأوراق المالية.. نظرة على شركة ايه دي ان اتش للتموين

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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