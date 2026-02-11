رفعت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" المدرجة في سوق دبي المالي، حصتها في شركة الإمارات المركزية لأنظمة التبريد "إمباور" المدرجة أيضا في سوق دبي، إلى 80%، بعد تخارج دبي القابضة من ملكية غير مباشرة مقابل 5.18 مليار درهم (1.41 مليار دولار)، وفق بيان من ديوا للسوق الأربعاء.

وقالت ديوا في بيانها للبورصة، إن الاستحواذ يعزز الموقع الاستراتيجي للهيئة في قطاع التبريد المركزي، أحد عناصر البنية التحتية المستدامة في دبي.

وفي بيان عبر موقعها الرسمي، الأربعاء، قالت دبي القابضة إن الصفقة تظهر "الإدارة المنضبطة للمحفظة وإعادة توزيع رأس المال ضمن برنامج تخصيص الأصول الاستراتيجي".

تفاصيل أكثر عن الصفقة

(وفق البيان)

- بلغت حصة ديوا في إمباور قبل تنفيذ الصفقة 56%.

- اشترت ديوا حصة دبي القابضة التي تمتلكها عبر شركتها التابعة الإمارات باور انفستمنت، في إمباور والبالغة 24% لترتفع بذلك حصة ديوا إلى 80%.

- تم تحديد سعر السهم عند 2.16 درهم إماراتي.

وحسب بيانات السوق، تداول سهم إمباور الأربعاء عند 1.84 درهم بتراجع 3.2%.

نبذة عن الشركات

(وفق بيانات الشركات، ومواقعها الرسمية)

ديوا: تأسست عام 1992 نتيجة اندماج شركة كهرباء دبي ودائرة مياه دبي - تم تأسيسهما عام 1959- وهي المورد الحصري للكهرباء ومياه الشرب في إمارة دبي ومدرجة بسوق دبي منذ 2022. ويمتلك صندوق دبي للاستثمارات 82% منها.

إمباور: تأسست عام 2003 في دبي، وتعتبر من أكبر مزودي خدمات تبريد المناطق في العالم، وهي مدرجة في سوق دبي المالي منذ 2022.

دبي القابضة: تأسست عام 2004 وهي الذراع الاستثماري لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتدير أصول بنحو 500 مليار درهم، وتعمل في عدة قطاعات تتضمن: إدارة الأصول، الضيافة، الترفيه والعقارات.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا