يعتزم مصرف أبوظبي الإسلامي الإماراتي والمدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة عدد الصكوك المدرجة على منصة جديدة للصكوك الجزئية بحلول نهاية العام، وفق أميت مالهوترا، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد بالمصرف، لزاوية عربي.

"المنصة عليها 50 صك حاليا وسنواصل إضافة صكوك حتى نهاية العام ليصل العدد إلى 70 صك،" حسب مالهوترا دون تفاصيل عن القيمة الإجمالية لهذه الصكوك.

نبذة سريعة جدا عن المنصة

أطلق المصرف منصة الصكوك الجزئية في أبريل.

وتعمل المنصة كالآتي: يقوم البنك بشراء صك من الشركات، عادة ما يكون مرتفع القيمة، ثم يقسمه ويبيعه كصكوك جزئية لعملائه الأفراد والمستثمرين. وبذلك بدلا من شراء صك واحد بتكلفة مرتفعة، يُمكن للمستثمرين شراء صك مجزأ بسعر يبدأ من ألف دولار.

تتضمن المنصة حاليا ما يقرب من 50 صك. كل صك مُجزأ إلى شهادات بقيمة ألف دولار، وفق مالهوترا.

تفاصيل الخبر

يتركز عمل المنصة حاليا على السوق الإماراتي، على أن يبدأ المصرف لاحقا في توسيع الخدمة لأسواق أخرى. وحسب مالهوترا قد تتضمن المنصة مستقبلا صكوك خضراء.

يتطلع المصرف من خلال الصكوك الجزئية إلى زيادة قاعدة عملاء الاستثمار لديه والتي تشمل المستثمرين الذين يحققون إيرادات من أو عبر منتجات البنك الاستثمارية المتنوعة سواء أفراد، مستثمرين مؤسسات، شركات، أصحاب الثروات، أو مكاتب عائلية.

"نحن نتحدث عن نمو بنسبة 200% على الأقل في عدد العملاء الراغبين في الاستثمار. وبشكل عام لدينا 1.5 مليون عميل، سيصل هذا المنتج إلى ما يقارب 70-80% من هذه القاعدة اليوم،" حسب مالهوترا.

ينشط مصرف أبوظبي الإسلامي الذي أطلق عام 1997 أيضا في 5 أسواق إضافية هي مصر، السعودية، قطر والعراق بالإضافة إلى المملكة المتحدة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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