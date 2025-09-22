أعلنت شركة الدار للاستثمار العقاري والحاصلة على تصنيف Baa1 (مع نظرة مستقبلية مستقرة) من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تكليف بنوك لإصداري صكوك بقيمة 145 مليون دولار لكل منهما، لإعادة فتح شهادات الثقة الخضراء الخاصة بها بقيمة 500 مليون دولار والمستحقة لعامي 2034 و 2035.

تم تحديد السعر التوجيهي الأولي عند 103.375% لاستحقاق 2034 و101.250% لاستحقاق 2035، لصكوك الوكالة/ المرابحة ذات أولوية غير مضمونة والمعتمدة من Reg S.

من المتوقع أن يتم تسعير الصكوك اليوم.

الصكوك سيتم إدراجها في بورصتي يورونكست دبلن وأبوظبي للأوراق المالية.

الكيانات الخضراء المشتركون هم بنك أبوظبي الأول وبنك ستاندرد تشارترد. مديرو الإصدار المشتركون ووكلاء الاكتتاب هم مصرف أبوظبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، جيه بي مورغان للأوراق المالية بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد.

