رفعت الإمارات، أسعار بيع البنزين بأنواعه مجددا خلال شهر مايو، وهي الزيادة الرابعة على التوالي، وفقا لبيانات مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات) التي تشغل محطات لتزويد الوقود، عبر إكس (تويتر سابقا)، الثلاثاء.

وتطبق الإمارات - وهي من الدول المنتجة للنفط والتي استضافت نهاية 2023 مؤتمر المناخ COP28 - سياسة تحرير أسعار الوقود منذ أغسطس 2015، وتعتمد آلية للتسعير ترتبط بأسعار النفط الخام العالمية.

وجاءت نسب رفع أسعار البنزين بداية من مايو حول 6% أعلى من أسعار أبريل 2024.

أما أسعار الديزل، فتم تخفيضها في مايو للشهر الثاني على التوالي.

الأسعار الجديدة لشهر مايو 2024:

- سعر بيع لتر الديزل سيصبح 3.07 درهم، بدلا من 3.09 درهم في أبريل.

- سعر بيع لتر بنزين إي بلس 91 سيصبح 3.15 درهم بدلا من 2.96 درهم في أبريل.

- سعر بيع لتر بنزين 95 (خصوصي) سيصبح 3.22 درهم بدلا من 3.03 درهم.

- سعر بيع لتر بنزين 98 (ممتاز) سيصبح 3.34 درهم بدلا من 3.15 درهم.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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