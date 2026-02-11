استحوذت شركة جرين دوم للاستثمارات، وهي صندوق استثمار مقره دبي، على شركة ترانسكورب إنترناشيونال لخدمات النقل والتخزين واللوجستيات ومقرها دبي، مقابل 225 مليون درهم إماراتي (61.3 مليون دولار)، وفق بيان من شركة البنى التحتية المستدامة القابضة "سيسكو القابضة" السعودية المساهمة في جرين دوم، الأربعاء.

ووفق البيان، تمتلك سيسكو القابضة المدرجة بالبورصة السعودية، حصة 31.67% في جرين دوم، وبموجبها ساهمت سيسكو بـ 75 مليون درهم في تمويل الصفقة التي تم تمويلها من مساهمي جرين.

نظرة على الشركات

(وفق إفصاحات سيسكو القابضة، وحسابات الشركات على لينكدان)

- ترانسكورب إنترناشيونال: تأسست عام 2013، مقرها دبي، وتقدم خدمات النقل والتوصيل والتبريد وسلاسل الإمداد، لعدة قطاعات مثل: التجارة الإلكترونية، تجارة التجزئة، وخدمات الأغذية. وتعمل في الإمارات، السعودية وقطر.

- جرين دوم للاستثمارات: تأسست في 2017، وهي صندوق استثمار لوجستي يختص بعمليات الاستحواذ والاندماج، إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية ومقره دبي. تركز الشركة أعمالها على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

سيسكو القابضة: تأسست عام 1984 وهي شركة استثمار تركز على الموانئ والخدمات اللوجستية، وحلول المياه. تبلغ أصولها المدارة أكثر من 4 مليار ريال، من خلال محفظة استثمارية تضم عدة شركات. وهي مدرجة بالبورصة السعودية منذ 2002.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أمنية عاصم، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا