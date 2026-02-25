أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات "إي آند"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مغادرة حاتم دويدار منصبه كرئيس تنفيذي للمجموعة بعد ما يقرب من 6 سنوات، بنهاية مارس المقبل، وتعيين مسعود محمد شريف خلفا له، وفق بيان من المجموعة للبورصة الثلاثاء.

وقالت المجموعة في بيانها إن مجلس الإدارة وافق على استقالة دويدار - الذي عمل في المجموعة منذ 2015 وعُين رئيس تنفيذي منذ مايو 2020 - وتعيين مسعود محمد شريف رئيس تنفيذي جديد لها والذي يشغل بالفعل منصب في المجموعة منذ نحو خمس سنوات.

تعمل المجموعة منذ 1976 وتنشط في 38 دولة تتضمن الشرق الأوسط، آسيا، إفريقيا وأوروبا الوسطى والشرقية. يمتلك جهاز الإمارات للاستثمار وهو الصندوق السيادي لحكومة الإمارات 60% من المجموعة، وفق موقعها الرسمي.

من هو الرئيس التنفيذي الجديد؟

(وفق البيان وحسابه على لينكدان)

- يبلغ من العمر 48 عام، وحاصل على البكالوریوس في ھندسة أنظمة الحاسب الآلي من جامعة بوسطن في الولایات المتحدة الأمریكیة في عام 2000، وماجستیر في إدارة الأعمال، تخصص مالیة، من جامعة ماكغیل في كندا عام 2006.

- يشغل منصب الرئیس التنفیذي لاتصالات الإمارات منذ 2021.

- شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الياه سات لتشغيل الأقمار الصناعية في 2013 وحتى 2021، وذلك بعد أن عمل لمدة عام في منصب نائب الرئيس التنفيذي. ويشغل حاليا عضو مجلس إدارة فيها.

- قبل عمله في الياه سات، عمل في شركة مبادلة للاستثمار بين 2011 - 2012، وعمل نائب رئیس بقطاع الاستثمار في تقنية المعلومات والاتصالات، وتولى الإشراف على استثمارات مبادلة في القطاع وتتضمن شركات: الیاه سات، و دو، و إنجازات.

- عمل قبلها منذ 2006 في مجموعة دبي القابضة في مجال الاستثمار ضمن قطاعات الخدمات المالیة والتكنولوجیا.

- كان قد بدأ مسيرته بالانضمام للفريق المؤسس للمكتب التنفيذي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - ولي عهد دبي- في عام 2000 وحتى 2004.

- شغل سابقا عضو مجلس إدارة في مجموعة طيران الاتحاد، ويشغل حاليا عضوية مجلس الإدارة في وكالة الإمارات للفضاء.

- سيبدأ مهام عمله كرئيس تنفيذي لمجموعة إي آند بداية من 1 أبريل 2026.

