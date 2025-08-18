تفوقت البنوك الإماراتية على نظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعومة ببيئة اقتصادية كلية إيجابية وقدرة الاقتصاد على الصمود أمام الرياح الجيوسياسية المعاكسة الأخيرة، وفقا لتقرير جديد صادر عن سي آي كابيتال.

ووضعت شركة الوساطة بنك أبوظبي التجاري كخيارها الأول، بسبب تقييمه المنخفض وملفه القوي للنمو.

وجاء بنك أبوظبي الأول في المرتبة التالية بفضل مؤشراته المصرفية القوية، بينما برز بنك الإمارات دبي الوطني من حيث التقييم.

تظل ربحية البنوك الإماراتية قوية، حيث من المتوقع أن يتفوق العائد على حقوق الملكية لعام 2025 على نظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي بفارق 5.8 نقطة مئوية.

كما أن الأداء الأقوى من المتوقع للقروض في النصف الأول من عام 2025 (+9.5% منذ بداية العام، في المتوسط، للبنوك التي تشملها التغطية) يمهد الطريق لنمو في منتصف إلى أواخر خانة العشرات خلال العام.

وقالت شركة الوساطة: "نشير إلى أن مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي يحققان أداء متفوق في نمو القروض لعام 2025 (+19% و+16% على التوالي)، مدفوعا في الأول بعروض خدمات التجزئة القوية، وفي الثاني بامتياز نشاط التمويل العقاري بالتجزئة القوي، إلى جانب محفظة القروض المؤسسية المتنوعة".

وبينما تتوقع سي آي كابيتال ضغوطا على الهوامش في النصف الثاني من العام وسط المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، فإن العائد على حقوق الملكية من المتوقع أن يظل صحيا عند متوسط 19.7% في عام 2025.

كما أن السيولة الوفيرة للبنوك الإماراتية (بمتوسط نسبة القروض إلى الودائع عند 80.3% في يونيو 2025، أي أقل بـ 22 نقطة مئوية من متوسط نظرائها في السعودية) تضعها في موقع يمكّنها من الاستفادة من إمكانات النمو الأعلى في السعودية من خلال الإقراض عبر الحدود.

وقد قامت شركة الوساطة برفع الأسعار المستهدفة عبر تغطيتها للبنوك الإماراتية.

وحصلت بنوك أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول والإمارات دبي الوطني على تصنيف "زيادة الوزن"، مع أسعار مستهدفة تبلغ 19.5 درهم، 22 درهم و 32 درهم للسهم، على التوالي.

أما مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي فقد حصلا على تصنيف محايد مع أسعار مستهدفة تبلغ 23.5 درهم و10.5 درهم للسهم، على التوالي.

للاطلاع على التقرير الأصلي والمنشور بالإنجليزية على موقع زاوية اضغط هنا

(إعداد: فريق التحرير، ترجمة: أحمد علي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا