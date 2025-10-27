ستتيح وزارة المالية الإماراتية للمستثمرين الأفراد الاستثمار في صكوك الخزينة الحكومية بالعملة المحلية والتي كانت متاحة فقط للمستثمرين من المؤسسات، وذلك من خلال مبادرة أطلقتها باسم "صكوك الأفراد"، حسب بيان حكومي الجمعة.

تنتعش إصدارات الديون في منطقة الخليج والشرق الأوسط، مع توسع آفاق نمو القطاعات غير النفطية. وصكوك الخزينة هي أداة مالية تصدرها الحكومة لتمويل عجز الموازنة أو المشاريع التنموية.

تفاصيل أكثر عن صكوك الأفراد

(وفق البيان وموقع وزارة المالية الإماراتية)

- متاحة للأفراد الإماراتيين والمقيمين، ويتم الاستثمار من خلال منصات رقمية للبنوك المشاركة بالمبادرة.

- يبدأ الحد الأدنى للاستثمار من 4000 درهم فقط (1.1 ألف دولار). وقد تضع البنوك المشاركة حدود قصوى خاصة بها على عدد الوحدات أو إجمالي مبلغ الاستثمار لكل معاملة.

- سيتم حساب رسوم للبنوك عبر المنصات الرقمية بواقع 0.25‎‏%‏ لكل معاملة سواء بيع أو شراء، إضافة لرسوم إدارية دورية تحصلها البنوك تصل إلى 0.30% سنويا على إجمالي حجم المحفظة الاستثمارية.

- يتم توزيع الكوبونات أو عوائد الاستثمار على المستثمرين بشكل نصف سنوي ولن تخضع هذه العوائد لأي ضريبة لكونها دخل للأفراد.

- سيتم تطبيق ضرائب على الرسوم التي تتقاضاها البنوك المشاركة في المبادرة.

- سيبدأ تفعيل المبادرة في 3 نوفمبر 2025 مع إعلان الحكومة لأول البنوك المشاركة وقتها.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

