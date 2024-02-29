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يحدث في الإمارات

الإمارات

الإمارات ترفع أسعار البنزين والديزل خلال مارس 2024

الإمارات ترفع أسعار البنزين والديزل خلال مارس 2024
الإمارات ترفع أسعار البنزين والديزل خلال مارس 2024
الإمارات

وزير الاقتصاد الإماراتي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ 5% العام الجاري

وزير الاقتصاد الإماراتي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ 5% العام الجاري
وزير الاقتصاد الإماراتي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ 5% العام الجاري
الإمارات

إزالة الإمارات من القائمة الرمادية لمخاطر تدفق الأموال غير المشروعة.. ماذا نعرف؟

إزالة الإمارات من القائمة الرمادية لمخاطر تدفق الأموال غير المشروعة.. ماذا نعرف؟
إزالة الإمارات من القائمة الرمادية لمخاطر تدفق الأموال غير المشروعة.. ماذا نعرف؟
الإمارات

أرباح فلاي دبي ترتفع 75% إلى 2.1 مليار درهم العام الماضي

أرباح فلاي دبي ترتفع 75% إلى 2.1 مليار درهم العام الماضي
أرباح فلاي دبي ترتفع 75% إلى 2.1 مليار درهم العام الماضي
الإمارات

تأسيس شركة جديدة للتطوير العقاري "بناء البحرين".. ماذا نعرف عنها؟

تأسيس شركة جديدة للتطوير العقاري \"بناء البحرين\".. ماذا نعرف عنها؟
تأسيس شركة جديدة للتطوير العقاري \"بناء البحرين\".. ماذا نعرف عنها؟
الإمارات

التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة دبي تتخطى 2 تريليون درهم في 2023

التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة دبي تتخطى 2 تريليون درهم في 2023
التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة دبي تتخطى 2 تريليون درهم في 2023
الإمارات

مُحدث- التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تسجل 3.5 تريليون درهم في 2023

مُحدث- التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تسجل 3.5 تريليون درهم في 2023
مُحدث- التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تسجل 3.5 تريليون درهم في 2023
الإمارات

مُحدث- "أدنوك" و"بي بي" تتفقان على تأسيس مشروع مشترك للغاز في مصر

مُحدث- \"أدنوك\" و\"بي بي\" تتفقان على تأسيس مشروع مشترك للغاز في مصر
مُحدث- \"أدنوك\" و\"بي بي\" تتفقان على تأسيس مشروع مشترك للغاز في مصر
الإمارات

فيديو- مقابلة خاصة - وكيل وزارة الطاقة الإماراتية: الشركات المحلية بدأت تنفيذ تعهداتها الاستثمارية لخفض الانبعاثات

فيديو- مقابلة خاصة - وكيل وزارة الطاقة الإماراتية: الشركات المحلية بدأت تنفيذ تعهداتها الاستثمارية لخفض الانبعاثات
فيديو- مقابلة خاصة - وكيل وزارة الطاقة الإماراتية: الشركات المحلية بدأت تنفيذ تعهداتها الاستثمارية لخفض الانبعاثات
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