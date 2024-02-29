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يحدث في الإمارات
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الإمارات ترفع أسعار البنزين والديزل خلال مارس 2024
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وزير الاقتصاد الإماراتي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ 5% العام الجاري
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إزالة الإمارات من القائمة الرمادية لمخاطر تدفق الأموال غير المشروعة.. ماذا نعرف؟
الإمارات
أرباح فلاي دبي ترتفع 75% إلى 2.1 مليار درهم العام الماضي
الإمارات
تأسيس شركة جديدة للتطوير العقاري "بناء البحرين".. ماذا نعرف عنها؟
الإمارات
التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة دبي تتخطى 2 تريليون درهم في 2023
الإمارات
مُحدث- التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تسجل 3.5 تريليون درهم في 2023
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