توقع وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بنحو 6% خلال 2023.

وجاءت تصريحات الجدعان، الأربعاء، خلال فعاليات الدورة السابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار المعروف باسم "دافوس الصحراء" في العاصمة السعودية الرياض، تحت عنوان "البوصلة الجديدة". وتستمر حتى 26 أكتوبر الجاري.

وتسعى السعودية لتنويع اقتصادها وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات.

وقال الجدعان إن نمو الاقتصاد غير النفطي مستمر وسط آمال أن يواصل ذلك على المدى المتوسط، بحيث ينمو الناتج المحلي غير النفطي في الربع الأخير بـ 6.1% على أن ينهي العام عند 6% وأن تكون السنة القادمة في حدود هذا الرقم.



وحول العلاقات السعودية الصينية، قال الجدعان إن المملكة لديها علاقات جيدة جدا مع الصين وهي أكبر شريك تجاري للمملكة مشيرا إلى أن السعودية لديها أيضا علاقات هامة جدا مع أمريكا، وتريد أن تستمر ببناء جسور العلاقات.

وتسعى الصين - المنافس العالمي للولايات المتحدة - لتوطيد علاقاتها في الشرق الأوسط، بعد أن توسطت في اتفاق لإعادة العلاقات بين السعودية وإيران هذا العام.

(إعداد:جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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