أعلنت السعودية، يوم الأربعاء، إتمام شركة ASpace الصينية المتخصصة في الصناعات الفضائية استثمار بقيمة مليار ريال (نحو 266.7 مليون دولار) لتأسيس مصنع للأقمار الصناعية المتقدمة في المملكة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، فمن المقرر أن يرتفع حجم استثمار الشركة تباعا مع مراحل المشروع، الذي يتضمن البحث والتطوير وصناعة المكونات والأنظمة الفرعية وصولا إلى صناعة الأقمار الصناعية.

وسيعزز المشروع، وفق الوكالة، من قدرة السعودية على الاستثمار في تصنيع الأقمار الصناعية المتقدمة - التي تمثل 70% من سوق الفضاء - في وقت تسعى فيه المملكة إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن عائدات النفط، وزيادة الاستثمار في النشاطات غير النفطية لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وحصلت الشركة الصينية -ومقرها في هونغ كونغ- على أول رخصة استثمار في مجال الأقمار الصناعية في المملكة، وتسلمت الرخصة على هامش منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقد في الرياض.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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