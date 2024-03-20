* تم تحديث سعر الصرف

لا يزال الدولار يتداول في السوق الموازية بمصر عند سعر صرف أعلى بقليل من السوق الرسمي في تعاملات الأربعاء.

وبحلول الساعة 1 بعد ظهر الأربعاء، تداول الدولار في السوق الموازية بمصر في المتوسط بين نحو 47.9 و 48 جنيه، بحسب متداولين وتطبيقات على الهاتف.

بينما يتداول الدولار على سعر أقل قليلا في السوق الرسمية عند ما بين 46.9 و 47 جنيه، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن الأربعاء.

وسمحت مصر مؤخرا بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمي من مستوى 30.9 جنيه الذي استمر لشهور.

وفي وقت سابق من العام الجاري كان سعر الدولار بالسوق الموازية وصل إلى مستوى قياسي بلغ 70 جنيه للدولار.

وشهد الدولار انخفاضات في السوق الموازية بعد الإعلان عن تدفقات دولارية جديدة لمصر، كان أبرزها إعلان الحكومة المصرية توقيع صفقة مع الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، وكذلك الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة قرض مصر من الصندوق من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار إضافة لتمويل مرتقب بـ 6 مليار دولار من البنك الدولي.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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