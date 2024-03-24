يواصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في السوقين الرسمية والموازية بمصر تحركه في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف في وقت سابق من مارس الجاري، وهو ما سمح بتقليص فجوة التسعير بين السوقين.

وبحلول الساعة العاشرة صباحا يوم الأحد بتوقيت القاهرة انخفض سعر الدولار في السوق الموازية عن تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، ليصل إلى ما بين 46.70 و47.63 جنيه للدولار، وفق متعاملين وتطبيقات على الهاتف.

وتراوح سعر صرف الدولار بالسوق الرسمي بحلول التوقيت نفسه بين 46.62 و46.72 جنيه للدولار الواحد، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

ويمثل هذا تواصل لتراجع الفجوة بين سعر الدولار في السوقين الرسمية والموازية، بعد أن كان السعر بالسوق الموازية وصل إلى مستوى قياسي بلغ 70 جنيه للدولار، في وقت سابق من العام الجاري.

فيما كان السعر الرسمي قبل التعويم مستقر لشهور عند 30.9 جنيه في البنوك.

وشهد الدولار انخفاضات في السوق الموازية بعد الإعلان عن تدفقات دولارية جديدة لمصر، كان أولها إعلان الحكومة المصرية توقيع صفقة مع الإمارات لتطوير مشروع بمنطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، وتلاه اتفاقيات تمويل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وآخرين.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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