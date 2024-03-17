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تواصل الفجوة بين سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في السوقين الرسمية والموازية استقرارها بعد تقلصها بشكل كبير منذ أعلنت مصر قبل أكثر من أسبوع تعويم الجنيه.

وبحلول الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة يوم الأحد تداول الدولار في السوق الموازية في نطاق يتراوح بين 47.30 و48.46 جنيه للدولار الواحد، بحسب متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتراوح سعر الصرف الرسمي للدولار في التوقيت نفسه بين 47.78 و47.88 جنيه للدولار الواحد، وفق الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

يأتي هذا فيما أغلقت العقود الآجلة للدولار مقابل الجنيه المصري -أجل 12 شهر- تداولات الأسبوع الماضي يوم الجمعة عند 54.52 جنيه للدولار.

وكان السعر الرسمي لصرف الدولار قبل قرار تعويم العملة يستقر عند 30.9 جنيه منذ شهور.

وفي وقت سابق من العام الجاري كان سعر الدولار بالسوق الموازية وصل إلى مستوى قياسي بلغ 70 جنيه للدولار، لكنه شهد انخفاضات في أعقاب الإعلان عن تدفقات دولارية جديدة لمصر، كان أبرزها إعلان الحكومة المصرية توقيع صفقة مع الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، وكذلك الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة قرض من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار.

تمويل من الاتحاد الأوروبي

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير بالمفوضية الأوروبية قوله إن الاتحاد الأوروبي سيمنح مصر تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) في الفترة من 2024 إلى 2027 بموجب اتفاق لتوسيع نطاق التعاون سيعلن في القاهرة في وقت لاحق الأحد.

ويشمل التمويل مساعدات مالية بقيمة 5 مليار يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو ومنح قدرها 600 مليون يورو، وفق المسؤول.

وقال المسؤول إن جزء من المساعدات المالية سيصرف في 2024.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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