يواصل سعر الدولار في السوق الموازية بمصر التداول تحت مستوى 48 جنيه للدولار الواحد مع استمرار تقلص فجوة التسعير بين السوقين.

وبحلول الساعة 10 صباح يوم الاثنين بتوقيت القاهرة تداول الدولار في السوق الموازية بين 47.51 و 47.56 جنيه للدولار، وفق متعاملين وتطبيقات على الهاتف.

وتراوح سعر صرف الدولار بالسوق الرسمي بحلول التوقيت نفسه عند ما بين 46.6 و46.7 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

وسمحت مصر مؤخرا بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمي من مستوى 30.9 جنيه الذي استمر لشهور.

ووصل سعر الدولار بالسوق الموازية إلى مستوى قياسي بلغ 70 جنيه للدولار في وقت سابق من العام الجاري.

وشهد الدولار انخفاضات في السوق الموازية بعد الإعلان عن تدفقات دولارية جديدة لمصر، كان أولها إعلان الحكومة المصرية توقيع صفقة مع الإمارات لتطوير مشروع بمنطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، وتلاه اتفاقيات تمويل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وآخرين.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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