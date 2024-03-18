*تم تحديث سعر الصرف

لا يزال الدولار يتداول في السوق الموازية عند سعر صرف أعلى من السوق الرسمي في تعاملات الاثنين.

وبحلول الساعة 12:10 ظهر الاثنين بتوقيت القاهرة تداول الدولار في السوق الموازية عند مستوى 48.4 جنيه وهو أقل من مستويات 48.7 التي كان يتداول عندها صباح اليوم، بحسب متداولين وتطبيقات على الهاتف.

هذا فيما تراجع سعر الصرف الرسمي للدولار خلال نفس التوقيت إلى ما بين 47 و47.2 جنيه، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

وتحاول مصر جذب تدفقات دولارية إضافية تساهم في حل أزمة سيولة العملة الصعبة التي تعاني منها البلاد.

وسمحت مصر مؤخرا بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمي من مستوى 30.9 جنيه الذي استمر لشهور.

وفي وقت سابق من العام الجاري كان سعر الدولار بالسوق الموازية وصل إلى مستوى قياسي بلغ 70 جنيه للدولار.

وشهد الدولار انخفاضات في السوق الموازية بعد الإعلان عن تدفقات دولارية جديدة لمصر، كان أبرزها إعلان الحكومة المصرية توقيع صفقة مع الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، وكذلك الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة قرض مصر من الصندوق من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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