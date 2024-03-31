* تم تحديث سعر الصرف في السوقين

يواصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تحركه بالسوقين الرسمية والموازية منذ أن قررت مصر تحرير سعر الصرف في وقت سابق من مارس الجاري، لتتقلص الفجوة بين سعر السوقين بشكل كبير إلى فارق بلغ في بعض الأوقات أقل من جنيه.

وبحلول الساعة 01:30 ظهرا بتوقيت القاهرة يوم الأحد تداول الدولار في السوق الموازية بمصر في نطاق بين 46.90 و 48.09 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

فيما بلغ سعر صرف الدولار في السوق الرسمية بحلول التوقيت نفسه ما بين 47.16 و 47.26 جنيه للدولار، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

وبدأ سعر الدولار في السوق الموازية بمصر تراجعه في أعقاب توقيع الحكومة المصرية صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير مشروع في منطقة رأس الحكمة.

وحصلت مصر على دفعة أولى من الصفقة بقيمة 15 مليار دولار -تضمنت تحويل وديعة إماراتية بقيمة 5 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري إلى جنيه- فيما تتوقع الحكومة الحصول على الدفعة الثانية من الصفقة في غضون أسابيع.

وكان سعر صرف الدولار في السوق الموازية بمصر بلغ في وقت سابق من العام الجاري مستوى 70 جنيه للدولار الواحد.

ومكنت تدفقات صفقة رأس الحكمة مصر من اتخاذ قرارات اقتصادية منها السماح بانخفاض الجنيه عن مستوى نحو 30.9 جنيه للدولار الذي استمر لشهور، وهو ما كان مطلب لصندوق النقد الدولي لإجراء مراجعة واستئناف برنامج قرض لمصر.

وفي أعقاب ذلك، توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد لزيادة حجم قرض - تم توقيع اتفاقه في ديسمبر 2022- من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار. ويوم الجمعة وافق المجلس التنفيذي للصندوق على القرض الموسع.

وتسود توقعات إيجابية بشأن التدفقات والسيولة دولارية لمصر بعد الإعلان الفترة الماضية عن تعهدات دولية لمصر بمليارات الدولارات من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، فضلا عن تخلي مواطنين عن الدولار مؤخرا لصالح البنوك والصرافات بدلا من السوق الموازية.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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