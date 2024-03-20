توصلت باكستان إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مراجعة أخيرة لبرنامج تمويل بقيمة 3 مليار دولار، فيما من المتوقع أن تبدأ الدولة مناقشات قرض جديد مع الصندوق خلال الأشهر المقبلة، وفق ما أعلنه الصندوق يوم الأربعاء.

ويعاني البلد -المثقل بالديون- من أزمات أمنية واقتصادية وتمكنت باكستان العام الماضي من التوصل إلى اتفاق تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار لمدة 9 شهور، بعد حصولها على ودائع خليجية من الإمارات والسعودية فيما تسعى إلى تمويل جديد من الصندوق.

وقال صندوق النقد، في بيان، إن الاتفاق، الذي تم على مستوى الخبراء، يظل خاضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وسيتم صرف الدفعة النهائية البالغة نحو 1.1 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وكان فريق من صندوق النقد الدولي قد قام بزيارة، الخميس الماضي، إلى باكستان والتي استمرت لمدة خمسة أيام لإجراء المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج التمويل.

وقال الصندوق، في بيانه، إن الوضع الاقتصادي والمالي لباكستان تحسن في الأشهر التي تلت المراجعة الأولى فيما أشار إلى أن البلاد لازالت تحتاج إلى مزيد من الإصلاحات لمعالجة "نقاط الضعف الاقتصادية".

وأضاف الصندوق أن السلطات الباكستانية أبدت اهتمامها ببرنامج جديد متوسط الأجل مع الصندوق ومن المتوقع أن تبدأ المناقشات في الأشهر المقبلة، وفق البيان.

والشهر الماضي، نقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤول حكومي قوله إن باكستان تعتزم طلب قرض جديد من صندوق النقد بقيمة 6 مليار دولار على الأقل لمساعدة الحكومة الجديدة على سداد ديون بمليارات الدولارات مستحقة هذا العام.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، انتخب برلمان باكستان المنتخب حديثا شهباز شريف لرئاسة الحكومة الجديدة، وهي المرة الثانية التي يشغل فيها المنصب الذي كان يتولاه حتى أغسطس الماضي.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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