يبدأ فريق صندوق النقد الدولي زيارة إلى باكستان لإجراء المراجعة الأخيرة لبرنامج تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية عن بيان لوزارة المالية يوم الأربعاء.

ويعاني البلد -المثقل بالديون- من أزمات أمنية واقتصادية واضطرابات سياسية وتمكنت باكستان العام الماضي من التوصل إلى اتفاق تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار لمدة 9 شهور، بعد حصولها على ودائع خليجية من الإمارات والسعودية فيما تسعى إلى تمويل جديد من الصندوق.

وتأتي هذه الزيارة، التي تستمر من 14 إلى 18 مارس، في إطار المراجعة الثانية والنهائية والتي من المتوقع أن يتبعها اتفاق على مستوى الخبراء بعد هذا التقييم، وفق البيان.

ووفقا للبيان، "استوفت باكستان جميع المعايير الهيكلية ومعايير الأداء النوعية والأهداف الإرشادية لإكمال مراجعة صندوق النقد الدولي بنجاح".

وقالت الوزارة إنه في حال نجاح المفاوضات، سيتم صرف الدفعة النهائية البالغة 1.1 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وتعتزم باكستان طلب قرض جديد من صندوق النقد بقيمة 6 مليار دولار على الأقل لمساعدة الحكومة الجديدة على سداد ديون بمليارات الدولارات مستحقة هذا العام، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ عن مسؤول حكومي الشهر الماضي.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، انتخب برلمان باكستان المنتخب حديثا شهباز شريف لرئاسة الحكومة الجديدة، وهي المرة الثانية التي يشغل فيها المنصب الذي كان يتولاه حتى أغسطس الماضي.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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