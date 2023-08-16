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مصر
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الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
العالم
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
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الصراع على السلطة في الس...
الصراع على السلطة في السودان
السودان
هيئة الطيران المدني السودانية تفتح المجال الجوي بالمنطقة الشرقية
السودان
السودان يرفع أسعار البنزين والجازولين
السودان
الجيش السوداني يعلن عودة وفده المشارك في مفاوضات جدة إلى السودان للتشاور
السودان
الجيش السوداني: مقتل 9 بينهم عسكريين إثر تحطم طائرة مدنية بمطار بورتسودان
السودان
مٌحدث: قمة جديدة لحل الأزمة السودانية تنطلق من القاهرة الخميس
السودان
مُحدث- مساع مصرية وأمريكية جديدة لإنهاء الصراع في السودان
السودان
مُحدث- السودان: هدنة بين الجيش والدعم السريع بمناسبة عيد الأضحى
السودان
مُحدث- تعهدات بـ 1.5 مليار دولار لمساعدات إنسانية للسودان خلال مؤتمر للمانحين
السودان
اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لـ 3 أيام
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