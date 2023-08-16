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الصراع على السلطة في السودان

السودان

هيئة الطيران المدني السودانية تفتح المجال الجوي بالمنطقة الشرقية

هيئة الطيران المدني السودانية تفتح المجال الجوي بالمنطقة الشرقية
هيئة الطيران المدني السودانية تفتح المجال الجوي بالمنطقة الشرقية
السودان

السودان يرفع أسعار البنزين والجازولين

السودان يرفع أسعار البنزين والجازولين
السودان يرفع أسعار البنزين والجازولين
السودان

الجيش السوداني يعلن عودة وفده المشارك في مفاوضات جدة إلى السودان للتشاور

الجيش السوداني يعلن عودة وفده المشارك في مفاوضات جدة إلى السودان للتشاور
الجيش السوداني يعلن عودة وفده المشارك في مفاوضات جدة إلى السودان للتشاور
السودان

الجيش السوداني: مقتل 9 بينهم عسكريين إثر تحطم طائرة مدنية بمطار بورتسودان

الجيش السوداني: مقتل 9 بينهم عسكريين إثر تحطم طائرة مدنية بمطار بورتسودان
الجيش السوداني: مقتل 9 بينهم عسكريين إثر تحطم طائرة مدنية بمطار بورتسودان
السودان

مٌحدث: قمة جديدة لحل الأزمة السودانية تنطلق من القاهرة الخميس

مٌحدث: قمة جديدة لحل الأزمة السودانية تنطلق من القاهرة الخميس
مٌحدث: قمة جديدة لحل الأزمة السودانية تنطلق من القاهرة الخميس
السودان

مُحدث- مساع مصرية وأمريكية جديدة لإنهاء الصراع في السودان

مُحدث- مساع مصرية وأمريكية جديدة لإنهاء الصراع في السودان
مُحدث- مساع مصرية وأمريكية جديدة لإنهاء الصراع في السودان
السودان

مُحدث- السودان: هدنة بين الجيش والدعم السريع بمناسبة عيد الأضحى

مُحدث- السودان: هدنة بين الجيش والدعم السريع بمناسبة عيد الأضحى
مُحدث- السودان: هدنة بين الجيش والدعم السريع بمناسبة عيد الأضحى
السودان

مُحدث- تعهدات بـ 1.5 مليار دولار لمساعدات إنسانية للسودان خلال مؤتمر للمانحين

مُحدث- تعهدات بـ 1.5 مليار دولار لمساعدات إنسانية للسودان خلال مؤتمر للمانحين
مُحدث- تعهدات بـ 1.5 مليار دولار لمساعدات إنسانية للسودان خلال مؤتمر للمانحين
السودان

اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لـ 3 أيام

اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لـ 3 أيام
اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لـ 3 أيام
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