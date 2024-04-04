أعلنت الشركة السعودية للكهرباء استرداد صكوك دولية بقيمة 1.5 مليار دولار، بالكامل، مستحقة في 8 أبريل الجاري، وفق بيان لبورصة تداول الخميس.



وتتوسع الشركات في الدول الخليجية مؤخرا في إصدار الصكوك الإسلامية لجمع التمويلات اللازمة للتوسعات الاستثمارية كأحد أدوات التمويل في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا لمواجهة التضخم.



وتطرح الشركة مؤخرا، صكوك مقومة بالدولار، لتمويل نفقاتها الاستثمارية ونفقات رأسمالية.



والصكوك المدرجة في السوق الأيرلندي للأوراق المالية، أصدرت في أبريل 2014، وفق البيان.



وقالت الشركة إن الأثر المالي لسداد تلك الصكوك سيظهر في القوائم المالية للربع الثاني من 2024.



وتأسست شركة كهرباء السعودية عام 2000، وهي مدرجة بالبورصة السعودية، وتقدم خدمات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بالمملكة، ويملك صندوق الاستثمارات العامة، وهو الصندوق السيادي السعودي 74.3% من أسهمها، فيما تملك عملاق النفط أرامكو السعودية 6.9% منها، بحسب ملف الشركة على موقع البورصة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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