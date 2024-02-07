أعلنت الشركة السعودية للكهرباء طرح صكوك مقومة بالدولار بقيمة 2.2 مليار دولار على شريحتين بأجل 5 و 10 سنوات، وفق بيان لبورصة السعودية تداول، الأربعاء.

وتتوسع الشركات في الدول الخليجية مؤخرا في إصدار الصكوك الإسلامية لجمع التمويلات اللازمة للتوسعات الاستثمارية كأحد أدوات التمويل في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا لمواجهة التضخم.

وقالت الشركة في بيان سابق، إن طرح الصكوك يهدف لتمويل أغراض الشركة العامة بما فيها النفقات الرأسمالية.

ووفق بيان الأربعاء، بلغت قيمة الشريحة الأولى من الطرح 800 مليون دولار بأجل استحقاق 5 سنوات بعائد سنوي ثابت بمعدل 4.942%، والشريحة الثانية 1.4 مليار دولار بأجل استحقاق 10 سنوات بعائد سنوي ثابت بمعدل 5.194%.

وقالت الشركة إن الصكوك يمكن أن تُسترد قبل موعد استحقاقها وفق حالات معينة، وسيتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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