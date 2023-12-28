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اقتصاد
مصر
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الشام
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بنوك وتأمين
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الاقتصاد الأخضر
تحليلات صحفية وزوايا خاصة
المغرب
المغرب يوقع تمويل بـ 100 مليون يورو للتكيف مع التغيرات المناخية
الإمارات
أدنوك تستحوذ على حصة شركة أو سي أي في فيرتيغلوب مقابل 3.6 مليار دولار
تغير المناخ
إنفوجرافك: قفزة كبيرة منتظرة في تمويلات المناخ عالميا بقيادة القطاع الخاص
دبي
مقال رأي- ماذا حدث خلال قمة المناخ في الإمارات؟
مصر
فيديو- المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: استثمارات بنحو 5 مليار دولار في مشاريع الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2026
العراق
العراق يتحفظ على أحد بنود البيان الختامي لقمة كوب 28
تغير المناخ
زاوية بودكاست: كوب 28 .. آخر الأرقام وهل انتصر أم انهزم الوقود الأحفوري؟
بيانات صحفية
بيان صحفي
مسارات جديدة واعدة في المنطقة لإزالة الكربون في أحدث تقارير "شنايدر إلكتريك"
سلطنة عُمان
يعزز من بناء دخل مُستدام للأفراد من ذوي الإعاقة
بيان صحفي
هيئة البيئة – أبوظبي وجامعة زايد تتعاونان لتطوير عوامل انبعاث غازات الدفيئة في أبوظبي
بيان صحفي
"حليب أبو قوس" ووزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية تطلقان حملة إعادة تدوير على مستوى الدولة تشمل 30 ألف طالب
للمزيد
بيان صحفي
يؤكد تركيز عام 2024 على الاستدامة على القيمة الأساسية لمجموعة أريستون المتمثلة في الراحة المستدامة
بيان صحفي
جامعة الإمارات تواصل تنفيذ مبادرات خارطة الطريق إلى كوب 28 وما بعده (2023 – 2026)
بيان صحفي
"بابكو إنرجيز" شريكاً استراتيجياً لمنتدى الشرق الأوسط للاستدامة
بيان صحفي
"مجلس المزارعين" يناقش سبل تعزيز استدامة القطاع الزراعي خلال اجتماعه التاسع في الفجيرة
بيان صحفي
«إمباور» و"فنادق دبي" يتشاركان الاستدامة لحماية البيئة
بيان صحفي
"حليب أبو قوس" ووزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية تطلقان حملة إعادة تدوير على مستوى الدولة تشمل 30 ألف طالب بنهاية العام
بيان صحفي
"ماجنوم العقارية" تؤكد التزامها بخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع البناء والتشييد في المنطقة خلال مشاركتها في (COP28)
بيان صحفي
"أكسيونا" تُبرز الابتكار في مجال الريّ المستدام في قمة كوب 28: ريادة في التحلية وإعادة الاستخدام
الإمارات
بلدية دبي تطلق مبادرة لجمع 3 مليون عبوة بلاستيكية وإعادة تدويرها
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