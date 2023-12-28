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تحليلات صحفية وزوايا خاصة

المغرب

المغرب يوقع تمويل بـ 100 مليون يورو للتكيف مع التغيرات المناخية

المغرب يوقع تمويل بـ 100 مليون يورو للتكيف مع التغيرات المناخية
المغرب يوقع تمويل بـ 100 مليون يورو للتكيف مع التغيرات المناخية
الإمارات

أدنوك تستحوذ على حصة شركة أو سي أي في فيرتيغلوب مقابل 3.6 مليار دولار

أدنوك تستحوذ على حصة شركة أو سي أي في فيرتيغلوب مقابل 3.6 مليار دولار
أدنوك تستحوذ على حصة شركة أو سي أي في فيرتيغلوب مقابل 3.6 مليار دولار
تغير المناخ

إنفوجرافك: قفزة كبيرة منتظرة في تمويلات المناخ عالميا بقيادة القطاع الخاص

إنفوجرافك: قفزة كبيرة منتظرة في تمويلات المناخ عالميا بقيادة القطاع الخاص
إنفوجرافك: قفزة كبيرة منتظرة في تمويلات المناخ عالميا بقيادة القطاع الخاص
دبي

مقال رأي- ماذا حدث خلال قمة المناخ في الإمارات؟

مقال رأي- ماذا حدث خلال قمة المناخ في الإمارات؟
مقال رأي- ماذا حدث خلال قمة المناخ في الإمارات؟
مصر

فيديو- المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: استثمارات بنحو 5 مليار دولار في مشاريع الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2026

فيديو- المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: استثمارات بنحو 5 مليار دولار في مشاريع الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2026
فيديو- المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: استثمارات بنحو 5 مليار دولار في مشاريع الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2026
العراق

العراق يتحفظ على أحد بنود البيان الختامي لقمة كوب 28

العراق يتحفظ على أحد بنود البيان الختامي لقمة كوب 28
العراق يتحفظ على أحد بنود البيان الختامي لقمة كوب 28
تغير المناخ

زاوية بودكاست: كوب 28 .. آخر الأرقام وهل انتصر أم انهزم الوقود الأحفوري؟

زاوية بودكاست: كوب 28 .. آخر الأرقام وهل انتصر أم انهزم الوقود الأحفوري؟
زاوية بودكاست: كوب 28 .. آخر الأرقام وهل انتصر أم انهزم الوقود الأحفوري؟

بيانات صحفية

بيان صحفي

مسارات جديدة واعدة في المنطقة لإزالة الكربون في أحدث تقارير "شنايدر إلكتريك"

مسارات جديدة واعدة في المنطقة لإزالة الكربون في أحدث تقارير \"شنايدر إلكتريك\"
مسارات جديدة واعدة في المنطقة لإزالة الكربون في أحدث تقارير \"شنايدر إلكتريك\"
سلطنة عُمان

يعزز من بناء دخل مُستدام للأفراد من ذوي الإعاقة

يعزز من بناء دخل مُستدام للأفراد من ذوي الإعاقة
يعزز من بناء دخل مُستدام للأفراد من ذوي الإعاقة
بيان صحفي

هيئة البيئة – أبوظبي وجامعة زايد تتعاونان لتطوير عوامل انبعاث غازات الدفيئة في أبوظبي

هيئة البيئة – أبوظبي وجامعة زايد تتعاونان لتطوير عوامل انبعاث غازات الدفيئة في أبوظبي
هيئة البيئة – أبوظبي وجامعة زايد تتعاونان لتطوير عوامل انبعاث غازات الدفيئة في أبوظبي
بيان صحفي

"حليب أبو قوس" ووزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية تطلقان حملة إعادة تدوير على مستوى الدولة تشمل 30 ألف طالب

\"حليب أبو قوس\" ووزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية تطلقان حملة إعادة تدوير على مستوى الدولة تشمل 30 ألف طالب
\"حليب أبو قوس\" ووزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية تطلقان حملة إعادة تدوير على مستوى الدولة تشمل 30 ألف طالب

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بيان صحفي

يؤكد تركيز عام 2024 على الاستدامة على القيمة الأساسية لمجموعة أريستون المتمثلة في الراحة المستدامة

يؤكد تركيز عام 2024 على الاستدامة على القيمة الأساسية لمجموعة أريستون المتمثلة في الراحة المستدامة
يؤكد تركيز عام 2024 على الاستدامة على القيمة الأساسية لمجموعة أريستون المتمثلة في الراحة المستدامة
بيان صحفي

جامعة الإمارات تواصل تنفيذ مبادرات خارطة الطريق إلى كوب 28 وما بعده (2023 – 2026)

جامعة الإمارات تواصل تنفيذ مبادرات خارطة الطريق إلى كوب 28 وما بعده (2023 – 2026)
جامعة الإمارات تواصل تنفيذ مبادرات خارطة الطريق إلى كوب 28 وما بعده (2023 – 2026)
بيان صحفي

"بابكو إنرجيز" شريكاً استراتيجياً لمنتدى الشرق الأوسط للاستدامة

\"بابكو إنرجيز\" شريكاً استراتيجياً لمنتدى الشرق الأوسط للاستدامة
\"بابكو إنرجيز\" شريكاً استراتيجياً لمنتدى الشرق الأوسط للاستدامة
بيان صحفي

"مجلس المزارعين" يناقش سبل تعزيز استدامة القطاع الزراعي خلال اجتماعه التاسع في الفجيرة

\"مجلس المزارعين\" يناقش سبل تعزيز استدامة القطاع الزراعي خلال اجتماعه التاسع في الفجيرة
\"مجلس المزارعين\" يناقش سبل تعزيز استدامة القطاع الزراعي خلال اجتماعه التاسع في الفجيرة
بيان صحفي

«إمباور» و"فنادق دبي" يتشاركان الاستدامة لحماية البيئة

«إمباور» و\"فنادق دبي\" يتشاركان الاستدامة لحماية البيئة
«إمباور» و\"فنادق دبي\" يتشاركان الاستدامة لحماية البيئة
بيان صحفي

"حليب أبو قوس" ووزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية تطلقان حملة إعادة تدوير على مستوى الدولة تشمل 30 ألف طالب بنهاية العام

\"حليب أبو قوس\" ووزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية تطلقان حملة إعادة تدوير على مستوى الدولة تشمل 30 ألف طالب بنهاية العام
\"حليب أبو قوس\" ووزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية تطلقان حملة إعادة تدوير على مستوى الدولة تشمل 30 ألف طالب بنهاية العام
بيان صحفي

"ماجنوم العقارية" تؤكد التزامها بخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع البناء والتشييد في المنطقة خلال مشاركتها في (COP28)

\"ماجنوم العقارية\" تؤكد التزامها بخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع البناء والتشييد في المنطقة خلال مشاركتها في (COP28)
\"ماجنوم العقارية\" تؤكد التزامها بخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع البناء والتشييد في المنطقة خلال مشاركتها في (COP28)
بيان صحفي

"أكسيونا" تُبرز الابتكار في مجال الريّ المستدام في قمة كوب 28: ريادة في التحلية وإعادة الاستخدام

\"أكسيونا\" تُبرز الابتكار في مجال الريّ المستدام في قمة كوب 28: ريادة في التحلية وإعادة الاستخدام
\"أكسيونا\" تُبرز الابتكار في مجال الريّ المستدام في قمة كوب 28: ريادة في التحلية وإعادة الاستخدام
الإمارات

بلدية دبي تطلق مبادرة لجمع 3 مليون عبوة بلاستيكية وإعادة تدويرها

بلدية دبي تطلق مبادرة لجمع 3 مليون عبوة بلاستيكية وإعادة تدويرها
بلدية دبي تطلق مبادرة لجمع 3 مليون عبوة بلاستيكية وإعادة تدويرها
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